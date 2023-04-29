鳳小岳同框7歲帥兒 一個模子刻出來

鳳小岳(左)新歌MV讓帥兒入鏡。（圖：環球音樂提供）

鳳小岳台語新歌「風車」MV讓7歲帥兒「小木耳」入鏡，父子首度同框，成為又帥又萌的超級彩蛋，小木耳英俊外表和鳳小岳像是一個模子刻出來的。

鳳小岳耐心幫兒子導戲，由於現場有不少兒子熟悉的面孔，因此原本害羞的小木耳也顯得相當自在與放鬆，對於兒子的表現，鳳小岳自豪說：「滿意啊！當然滿意呀！」小木耳則靦腆表示：「很好玩，但真的太累了，以後不拍了。」不過隔天一睡飽，又忍不住跟媽媽說：「下次改白天拍就可以，很好玩！」還一直問何時可以在YouTube 上看到，想讓同學看看。

「風車」MV場景到鳳小岳成長時期熟悉的士林區拍攝，他國高中放學都會和朋友相約走跳，「約起來也沒有要做什麼，但是一群人聚在一起的時候，你就會特別覺得自己有存在感」。

他主動提出要在MV中自剃平頭，為何有此念？他說：「我現在要開始發片了，我要開始唱歌了，我覺得好像是一個重新開始的狀態，然後可以把一些過去給放下，所以我覺得剃頭髮這件事情，可以把過去的一些給忘掉，有重新開始的感覺。」也打趣說隔天兒子睡醒，摸著他的平頭羨慕說：「摸起來很舒服，你這樣很涼吼。」