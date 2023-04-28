金鐘主持人認了出軌：犯下錯誤深感痛苦

薛紀綱發出道歉聲明。（圖：三立提供）

資深狗仔葛斯齊日前在UP直播節目中爆料某金鐘主持人外遇偷吃，還給了不少線索，他日前在臉書 發文，表示已經紙包不住火，放話晚上直播爆料，因為葛斯齊給的特徵十分明顯，幾乎都指向金鐘兒少節目主持人小兵(薛紀綱)，薛紀綱接著發出聲明，承認出軌。

薛紀綱（小兵）被狗仔葛斯齊踢爆外遇近一年，並公開薛紀綱和小三的親密照，之後薛紀綱發出聲明，承認出軌，他道歉「身為一位先生、父親以及兒子，我對我的伴侶、女兒和父母所犯下的錯誤、不當的行為及傷身深感痛苦，我深深傷害了她們的心，也辜負了她們對我的信任。」並表示「對於那些曾經我有幸陪伴他們成長的同學和觀眾朋友們，我的行為帶給了大家不好的示範，我也對你們深感抱歉。」

葛斯齊透露據薛紀綱身邊友人表示，薛紀綱曾向友人訴苦和老婆王湘涵婚姻有問題，不過王湘涵卻對媒體表示兩人婚姻很穩定，兩人對婚姻生活的感受有明顯落差。

小三一開始不知道薛紀綱是藝人，更不知道薛紀綱拿過金鐘獎，所以她可能不知道薛紀綱已婚，有網友好奇小三是否已婚，葛斯齊表示小三是單身，兩人是透過朋友的朋友介紹因此走在一起，甚至薛紀綱還送了戒指給小三，被公開和小三的親密照，薛紀綱演藝生涯勢必將大受影響。

對此薛紀綱的太太王湘涵也對外發聲了。據三立新聞網報導，被問及薛紀綱出軌事件，王湘涵向媒體回應，坦言事情超乎預料，也對影響到她的家人、生活與工作，「真的很難過、非常心痛。」盼外界給她點思考空間。