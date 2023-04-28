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雙金影后光環嚇跑人？ 謝盈萱10年沒男人

記者陳慧貞／綜合報導​
潘慧如(左起)、卜學亮、黃健瑋、謝盈萱、王凈、陳姸霏、賴佩霞出席「人選之人-造浪者」首播記者會。（記者沈昱嘉／攝影）
潘慧如(左起)、卜學亮、黃健瑋、謝盈萱、王凈、陳姸霏、賴佩霞出席「人選之人-造浪者」首播記者會。（記者沈昱嘉／攝影）

謝盈萱主演，Netflix華語政治幕僚職人劇「人選之人─造浪者」將上線，主要演員齊聚為影集造勢，劇中謝盈萱身為大選候選人賴佩霞的最強幕僚，兩人在對戲空檔中有許多「交心」時刻，賴佩霞還熱心為謝盈萱物色對象，被問到是否擔心雙金影后光環大，挑不到適合人選？她一臉尷尬：「不會啦，世界這麼大」，直呼有好消息會跟大家分享。

感情空窗10年之久的謝盈萱，過去便曾提及對於40+的女人而言，自己已過了愛得轟轟烈烈的年紀，「如今戀愛如果打破生活平衡，會比單身還痛苦」，關於感情抱持隨緣態度，但旁人似乎比她還緊張，賴佩霞熱心幫她作媒，王淨也被點名提供戀愛建議，她則大方拿自己與男友曹佑寧相戀契機鼓勵：「去上拳擊課」，令謝盈萱火速以「有的話會跟大家講」結束話題。

「人選之人─造浪者」角色鮮明、各具特色，卜學亮飾演黨副秘書長，私下也被劇組公認為最適合從政的人選，他笑指從未有過步入政壇的想法：「于美人代表我們就好。」

而他的角色也是該劇「搓湯圓大師」，企圖將王淨遭性騷申訴以黑箱處理掉，他坦言現實生活中絕無法忍受這種事，「這是可惡的行為，我會勸戒別人，不要錢的最貴」。

此外，陳姸霏在劇中飾演戴立忍的女兒，說起父女對手戲，「戴立忍像一座山，不會被動搖，自己出現不穩狀況時，有他在很安心」。

性騷 Netflix

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