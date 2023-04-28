Selina懷男寶5個月變愛哭包 胎教狂聽S.H.E

Selina為品牌代言亮相，身型豐腴不少。（記者沈昱嘉／攝影）

Selina任家萱上月13日宣布和男友小徐有了愛的結晶「小腰果」，並透露是男寶，對於預產期和懷孕周數皆保密到家。日前她首度挺著孕肚公開現身，衣著相當寬鬆的她滿臉的幸福，忍不住鬆口懷孕5個月，寶寶「可能是處女座」，婚事則要等兒子出生後再說。

Selina本就愛哭，她懷孕初期受荷爾蒙影響，情緒更易受波動。她聽到粉絲分享照顧視障兒的感人故事，當場淚灑現場，直呼：「我受不了！」她為包包品牌擔任代言人，拍攝宣傳照時已經有孕，笑說：「這是我和腰果一起的第一個工作。」

她用心胎教，但古典樂 自己都聽不下去，決定給兒子來個S.H.E大洗禮，「我把S.H.E歷年歌曲加精選全部放入歌單，跟他說『你從小就要聽這個音樂，以媽媽為榮，以後聽我們三個唱歌，你就會很開心！』」

問何時和小徐結婚，她說：「我們都有在規畫人生，我如果沒有懷孕都不知道自己這麼容易緊張、抗壓性這麼低，我們現在先以穩定媽媽的身體狀況為主。」是否計畫宴客？她說：「有稍微討論到，但計畫趕不上變化。」她也暫停工作，下次公開現身可能是生產後，唯一沒間斷的是她的Podcast。

眾人關心懷孕後的體重變化，她說初期增加了1、2公斤，至於身體變化，她脹氣和水腫比較嚴重，笑說每次回到家都會和小徐抱怨「腳腫得像蓮藕」，小徐會貼心幫她按摩。