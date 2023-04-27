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鍾楚紅突曬與朱銘合影 曝兩人最後約定 失約心碎了

記者陳建嘉／即時報導
鍾楚紅分享與朱銘合影。（取材自微博）
鍾楚紅分享與朱銘合影。（取材自微博）

曾在華人區紅極一時的鍾楚紅，雖然已有超過30年沒再拍電影，粉絲對她仍然懷念不已，而她近年來除了拍拍廣告外，就是到處遊山玩水嘗美食，生活過得愜意自在，她與日前剛離世的雕刻大師朱銘是摯友，曾5度邀朱銘拍MV遭婉拒，近年因疫情影響，鍾楚紅和朱銘最後一次相聚是在2018年，如今發覺當時相見是最後一面，鍾楚紅痛心發文說：「那時你還好好的，去年你說待開放旅遊……心碎了」。

朱銘以雕刻作品「太極」享譽國際，因為鍾楚紅熱愛藝術，兩人成為忘年之交，當年是因鍾楚紅送上一條圍巾牽起交情，朱銘過去提到鍾楚紅也讚譽有加，直說：「我很欣賞她嫁的不是有錢人。」而鍾楚紅日前來台展開私人行程，回港後聽聞朱銘過世，悲痛發文：「好掛念好想念我的老朋友朱銘先生」。

鍾楚紅提到最後一次見到朱銘是5年前在香港，當時朱銘看來狀態不錯，去年朱銘更說等疫情解封可以再度旅遊，約好要再度相聚，如今注定失約，讓鍾楚紅只能隔海悼念：「願你安息」，粉絲紛紛留言：「人生到了一定階段，要開始經歷生離死別，紅姑節哀」、「老朋友也想看見你開開心心」、「願逝者安息」、「相信平行時空，相信終有一日再見，請節哀，請保重身體」。

鍾楚紅分享與朱銘夫妻合影。（取材自微博）
鍾楚紅分享與朱銘夫妻合影。（取材自微博）
鍾楚紅分享與朱銘合影。（取材自微博）
鍾楚紅分享與朱銘合影。（取材自微博）

疫情 電影 華人

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