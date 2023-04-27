鍾楚紅突曬與朱銘合影 曝兩人最後約定 失約心碎了

鍾楚紅分享與朱銘合影。（取材自微博）

曾在華人 區紅極一時的鍾楚紅，雖然已有超過30年沒再拍電影 ，粉絲對她仍然懷念不已，而她近年來除了拍拍廣告外，就是到處遊山玩水嘗美食，生活過得愜意自在，她與日前剛離世的雕刻大師朱銘是摯友，曾5度邀朱銘拍MV遭婉拒，近年因疫情 影響，鍾楚紅和朱銘最後一次相聚是在2018年，如今發覺當時相見是最後一面，鍾楚紅痛心發文說：「那時你還好好的，去年你說待開放旅遊……心碎了」。

朱銘以雕刻作品「太極」享譽國際，因為鍾楚紅熱愛藝術，兩人成為忘年之交，當年是因鍾楚紅送上一條圍巾牽起交情，朱銘過去提到鍾楚紅也讚譽有加，直說：「我很欣賞她嫁的不是有錢人。」而鍾楚紅日前來台展開私人行程，回港後聽聞朱銘過世，悲痛發文：「好掛念好想念我的老朋友朱銘先生」。