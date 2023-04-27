我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美飛中核酸取消 南加華人準備買票回國

拖延戰術？原定27日入監 Theranos荷姆斯再提上訴

Selina懷孕「腳腫像蓮藕」淚灑記者會直呼：我受不了

記者梅衍儂／綜合報導
Selina在記者會上淚灑現場。（記者沈昱嘉／攝影）
Selina在記者會上淚灑現場。（記者沈昱嘉／攝影）

Selina任家萱上月13日宣布和男友小徐有了愛的結晶「小腰果」，27日出席代言活動首度現身，鬆口目前懷孕5個月，兒子「可能是處女座」。她透露懷孕初期受荷爾蒙影響，情緒較受波動，今記者會她聽到感人的故事，當場淚灑現場，直呼：「我受不了！」

Selina為包包品牌擔任代言人，拍攝宣傳照時她已經有孕，笑說：「這是我和腰果一起的第一個工作。」她為幸運粉絲在台上挑選包包，其中一位媽媽粉絲娓娓道來養育天生視障兒子的故事，Selina一開始還忍住，最後淚水止不住，哭得眼睛、鼻子紅通通說：「這個點我受不了。」連忙找衛生紙擦淚。

問她和小徐何時要結婚，她說：「我們都有在規畫人生，我如果沒有懷孕都不知道自己這麼容易緊張、抗壓性這麼低，我們現在先以穩定媽媽的身體狀況為主。」表示結婚要等腰果出生後再說。是否計畫宴客？她說：「有稍微討論到，但計畫趕不上變化。」她也暫停工作，今活動後下次再公開現身，可能就是生完後，唯一沒間斷的工作是她的podcast。

問她懷孕到現在增加幾公斤，她說初期增加了一兩公斤，被營養師提醒「3個月都不應該增加體重」，後來她稍微調整一下，體重就恢復原來的了，「現在小腰果加上羊水和胎盤，應該有1.5公斤。」她脹氣和水腫比較嚴重，笑說每次出去一天回到家，都會和小徐抱怨「腳腫得像蓮藕」，小徐會貼心幫他按摩，安慰她「不會啊」。

日前好姐妹Ella受訪時洩漏小徐私下暱稱是「小V 」，Selina今聽到忙為姐妹說話：「他本來就叫小V，先前是因為媒體說他是徐姓男子，我才想說好吧在媒體上叫小徐。」隨後又吐槽：「不過Ella嘴巴還是偏大！」逗笑眾人。

小徐是素人，被媒體曝光後反應落落大方，Selina透露：「他還好吧，他蠻open mind的，但我本來想說不要影響他生活，家裡要有個人比較低調一點，畢竟我家4個人都很高調。」小徐不在意成為眾人關注的對象，還會逗樂Selina：「他有問我他要不要順勢出道，我說先不要」。

Selina代言包包。（記者沈昱嘉／攝影）
Selina代言包包。（記者沈昱嘉／攝影）
Selina 5個月孕肚明顯。（記者沈昱嘉／攝影）
Selina 5個月孕肚明顯。（記者沈昱嘉／攝影）
Selina懷孕後首現身。（記者沈昱嘉／攝影）
Selina懷孕後首現身。（記者沈昱嘉／攝影）

上一則

老公偷吃選擇原諒 佐佐木希開心報喜「已生第二胎」

延伸閱讀

柯有謙繼承柯受良衣缽 劉德華跨海祝福

柯有謙繼承柯受良衣缽 劉德華跨海祝福
王菲復合謝霆鋒9年…機場「側面凸肚」被拍懷孕了？

王菲復合謝霆鋒9年…機場「側面凸肚」被拍懷孕了？
補教狼師讓2少女懷孕、墮胎 還要求在同學面前「活春宮」

補教狼師讓2少女懷孕、墮胎 還要求在同學面前「活春宮」
Selina懷男娃 S.H.E第二代要組男團？

Selina懷男娃 S.H.E第二代要組男團？

熱門新聞

河智苑(右)在「謝幕」中因奶奶高斗心的病情惡化而不捨心疼。圖／八大電視提供

為公益捐光2600萬元家產 44歲影后復出 美成這樣

2023-04-25 16:55
陳小紜在「薄冰」中被逼脫衣。(取材自微博)

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

2023-04-22 19:35
關之琳（右）與呂良偉（左）合照。(取材自微博)

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

2023-04-23 04:07
文彬過世讓人錯愕心痛。圖／摘自edaily

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

2023-04-19 14:38
安以軒（右）和老公陳榮煉（左）過去一起出席活動。（取材自微博）

庭上哽咽博同情無效 安以軒老公一審遭判14年有期徒刑

2023-04-20 23:56
劉濤出席活動狀態極佳。圖／摘自微博

曾為夫還債狂接戲 44歲「琅琊榜」女星驚人現狀掀討論

2023-04-25 15:02

超人氣

更多 >
這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑
欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客
開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制
他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄

他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄
五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬

五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬