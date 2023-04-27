Selina懷孕「腳腫像蓮藕」淚灑記者會直呼：我受不了

Selina在記者會上淚灑現場。（記者沈昱嘉／攝影）

Selina任家萱上月13日宣布和男友小徐有了愛的結晶「小腰果」，27日出席代言活動首度現身，鬆口目前懷孕5個月，兒子「可能是處女座」。她透露懷孕初期受荷爾蒙影響，情緒較受波動，今記者會她聽到感人的故事，當場淚灑現場，直呼：「我受不了！」

Selina為包包品牌擔任代言人，拍攝宣傳照時她已經有孕，笑說：「這是我和腰果一起的第一個工作。」她為幸運粉絲在台上挑選包包，其中一位媽媽粉絲娓娓道來養育天生視障兒子的故事，Selina一開始還忍住，最後淚水止不住，哭得眼睛、鼻子紅通通說：「這個點我受不了。」連忙找衛生紙擦淚。

問她和小徐何時要結婚，她說：「我們都有在規畫人生，我如果沒有懷孕都不知道自己這麼容易緊張、抗壓性這麼低，我們現在先以穩定媽媽的身體狀況為主。」表示結婚要等腰果出生後再說。是否計畫宴客？她說：「有稍微討論到，但計畫趕不上變化。」她也暫停工作，今活動後下次再公開現身，可能就是生完後，唯一沒間斷的工作是她的podcast。

問她懷孕到現在增加幾公斤，她說初期增加了一兩公斤，被營養師提醒「3個月都不應該增加體重」，後來她稍微調整一下，體重就恢復原來的了，「現在小腰果加上羊水和胎盤，應該有1.5公斤。」她脹氣和水腫比較嚴重，笑說每次出去一天回到家，都會和小徐抱怨「腳腫得像蓮藕」，小徐會貼心幫他按摩，安慰她「不會啊」。

日前好姐妹Ella受訪時洩漏小徐私下暱稱是「小V 」，Selina今聽到忙為姐妹說話：「他本來就叫小V，先前是因為媒體說他是徐姓男子，我才想說好吧在媒體上叫小徐。」隨後又吐槽：「不過Ella嘴巴還是偏大！」逗笑眾人。