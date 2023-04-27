柯有謙繼承柯受良衣缽 劉德華跨海祝福

「速命道」導演柯有謙是柯受良的兒子。（記者李政龍／攝影）

瘦子E.SO、Ella陳嘉樺主演的台灣電影 「速命道」日前舉辦首映會，在片中特別演出的巨星劉德華跨海錄製影片祝福，提到自己與已故好友柯受良曾一起合唱「笨小孩」，這次則與他的兒子柯有倫、柯有謙合作，「他們跟爸爸一樣很聰明、很有才華，對電影非常有熱誠，這次合作很舒服、很開心，而且是非常有意義的傳承」。

導演 柯有謙受訪時表示非常感動，「劉德華一向做的比說的多，我覺得他已經對我表達很多了」，雖然這次無暇參加首映會，仍特別錄製影片和影迷朋友打招呼。丁寧在旁補充劉德華已在香港 金像獎頒獎典禮宣傳「速命道」，「像他這麼有地位的人，還說可以來台灣包場，很感動」。

瘦子首度演電影，得知媒體對自己的表演給予肯定，讓他心情變得很好，「我一直在想自己會不會演戲，一直在跟導演說，我是一個在學習的人」，並說自己就是要努力，不敢講大話，之後也不排除繼續演戲。小春則坦言滿緊張也滿興奮的，「因為要讓大家看到我們在銀幕上的演出，加上我兄弟瘦子又是當男主角」。