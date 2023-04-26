「想見你」顏毓麟認愛大8歲女星 放話有了就生

陳婉婷是顏毓麟的女友。(本報資料照片)

台灣世新大學畢業的男星顏毓麟，因演出台劇 「想見你」成名，他以校友身分參加世新大學原創的首部自製影集「惡靈世界」演出，和王上菲、涂善存、鍾岳軒等人出席媒體活動。感情空窗一年多的王上菲認了有觀察中對象，顏毓麟也在媒體追問下，坦承與女星陳婉婷交往6、7年，兩人曾一度想登記結婚但因工作不穩定暫時擱置，但因早已認定彼此，放話若懷孕就生。

談到感情，顏毓麟首度認愛對象是一同進入「植劇場 」時訓練的女星陳婉婷，兩人都是小清新掛，女友雖比他大8歲，但從沒鬧過分手，感情很穩定。巧合的是陳婉婷拍「機智校園生活」時演得還是鍾岳軒的媽媽。

顏毓麟曾在拍完「想見你」時透露過想要登記結婚，被問到這題，他說：「後來覺得工作還不穩定，就先拚工作。」但兩人不排斥先有後婚，大方表態「如果有了就生」。