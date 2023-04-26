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許光漢魅力襲南韓 受邀百想藝術大賞當頒獎人

娛樂新聞組／綜合報導
韓媒大幅報導許光漢即將登上百想藝術大賞。(取材自KBS)
韓媒大幅報導許光漢即將登上百想藝術大賞。(取材自KBS)

許光漢演出「想見你」在全亞洲大紅，賣座喜劇「關於我和鬼變成家人的那件事」自從在全台賣座破3億之後，也即將於5月17日在韓上映，南韓媒體大幅報導，許光漢將以特別來賓的身分登上百想藝術大賞擔任頒獎人，許光漢的經紀人同步證實，並透露許光漢相當期待能與眾多韓星交流。

32歲的許光漢憑藉台劇「想見你」成功打入南韓市場，不僅去年9月在韓連開兩場粉絲見面會，今年1月再度為電影版「想見你」和柯佳嬿、施柏宇一同赴韓造勢；如今他受邀擔任28日舉行的南韓影視圈盛事「第59屆百想藝術大賞」頒獎嘉賓，消息一出讓粉絲又驚又喜。

許光漢透過經紀人Peggy表示：「很榮幸受邀參加百想藝術大賞，很開心看到自己喜歡的作品與演員都有提名，期待與優秀的韓國演員們互動。」許光漢先前曾在訪談中提及，自己最喜歡的韓星是IU李知恩，IU今年也以「嬰兒轉運站」入圍女子新人演員獎，更在人氣獎投票中大幅領先，據傳許光漢要頒發的獎項是人氣獎，屆時兩人是否能夠同台互動，令人好奇。

另外，許光漢和林柏宏主演電影「關於我和鬼變成家人的那件事」口碑票房雙收，目前全台已賣破3.6億元台幣，成為台灣影史國片票房第七名，並暫居今年最賣座國片寶座。

韓媒大幅報導許光漢即將登上百想藝術大賞。(取材自推特)
韓媒大幅報導許光漢即將登上百想藝術大賞。(取材自推特)
韓媒大幅報導許光漢即將登上百想藝術大賞。（記者吳致碩／攝影）
韓媒大幅報導許光漢即將登上百想藝術大賞。（記者吳致碩／攝影）

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