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柯震東IG拋震撼彈「再見」 酒後：我好累

娛樂新聞組／綜合報導
柯震東執導的電影《黑的教育》票房不理想。圖為他之前臉受傷。（記者吳致碩／攝影）
柯震東執導的電影《黑的教育》票房不理想。圖為他之前臉受傷。（記者吳致碩／攝影）

台灣男星柯震東曾經歷染毒風波，重創演藝事業，這兩年才重返大銀幕。沒想到近日竟然發文「再見」突拋震撼彈，並直喊「我好累」抖出演藝圈內幕。

柯震東去年12月拍影集《乩身》受傷，臉被無人機劃傷送醫，嚴重破相縫了30針；而他執導的電影《黑的教育》票房不盡理想，柯震東近日突然在Instagram發文，「我要休息一段時間，祝各位安好！祝這個產業安好！晚安！」甚至再PO出「再見」一文，引發外界好奇。經紀人則是對外回應，「不用多做聯想。」

事實上，柯震東可能因壓力大真的累了。根據鏡週刊報導，柯震東17日凌晨喝完酒返家時，竟發現有記者跟車，他一改臭臉的突然主動向媒體揮手，甚至上了記者的車，直喊「我好累喔」，希望能載他回家，超級親民。

沒想到此趟車程，柯震東整個大吐苦水，直喊自己因為藝人身分，讓外界覺得高不可攀，都不敢和他做朋友，導致他根本交不到女友，「圈內不像大家想像的那樣」，酒醉抖出演藝圈內幕。

據了解，《黑的教育》雖然票房不盡理想，但接連前進大阪、香港的國際電影節，收穫不少好口碑，更獲選義大利烏甸尼遠東影展開幕片；電影放映結束近義大利午夜12點，現場仍座無虛席，柯震東第一部執導作品能有如此成績，已經算相當不錯。

電影 義大利 教育

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