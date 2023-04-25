小彬彬賠光兒積蓄 坦言老讓孩子操心

小彬彬(右)和兒子小小彬去年父子聯手投資新公司。（記者王聰賢／攝影）

童星出身的43歲台灣藝人「小彬彬」溫兆宇，去年初大動作宣布與長子「小小彬」溫玄曄聯手創立影視產業，父子狠砸近千萬（台幣，下同，約32.6萬美元），其中還有兒子的300萬，豈料後來投資 失利，連小小彬的積蓄也賠光，他日前上節目還爆料兒子沒考上大學將離台赴日留學，結果此消息一出，引來軒然大波，小彬彬一接到電話劈頭就說：「搞烏龍啊！天啊！他現在（大學）考試還在進行中，有分階段嘛，還不知道啦」。

小彬彬日前上「命運好好玩」，提及去年他和小小彬父子投資900萬，在新北市汐止某商場承租一個120坪基地，欲發展演藝學校、影視公司和一個App，豈知後來一名股東撤資，原本一上市公司董事長說好投入500萬美金也跳票，加上受疫情 影響，事業面臨崩盤，兒子小小彬投入的辛苦錢也全賠光。

小彬彬在節目上稱小小彬今年考大學，但沒考上台藝大，決定前往日本 學動畫和漫畫。此消息一出，成了他不但賠光兒子的辛苦錢，還「唱衰」兒子大學落榜，小彬彬哀號：「傻眼耶，（新聞）內容是沒錯，但標題好狠啊！」他表示，整件事是因錄影時間差，小小彬目前還在北藝大甄試階段，「節目問的是『如果』沒考上，我才會說那可能就到日本念書，但現在都還不知道」。

小彬彬稱，小小彬、迷你彬從小在學業、生活上都沒讓他操心，反倒自己的婚姻、事業都讓兒子操心，「回家後要跟兒子道歉，一定要的。」而三年前他「梅開三度」、與越南女友登記結婚，但因疫情分隔兩地，如今三婚也破局，他感嘆現在重心就放在事業，投資的公司已搬到台北市內湖，目前手上有三個網路健康節目在動，「公司還在運作啦，沒問題。」