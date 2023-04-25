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五月天香江演唱 石頭、怪獸脫了

記者林士傑／綜合報導
五月天阿信(右)、石頭賣力演出。（圖：相信音樂提供）
五月天阿信(右)、石頭賣力演出。（圖：相信音樂提供）

台灣樂團五月天砸近4億台幣（約1304萬美元）、一連2周在香港中環海濱活動空間舉辦6場「好好好想見到你」演唱會，最終場石頭、怪獸興奮脫衣，不少歌迷樂喊賺到了。時隔4年在港開唱，阿信真情告白：「我懷疑在香港有小偷，偷時間就算了，你們還要偷走五月天的心，明年我們回來的時候記得還我們。」

唱到「軋車」互動橋段時，石頭配合歌詞入戲說想把心臟挖出送給大家，怪獸、阿信在旁上前問「現在嗎，我們可以幫忙」，接著石頭霸氣脫掉上衣，裸身朝天空嘶吼：「現在！把你們的心臟、我的聲音，全部掏出來給我！」下一秒阿信轉頭拱怪獸接棒，全場起鬨喊脫掉，怪獸不禁笑問：「你們的歡呼聲到底是為了五月天來，還是衣服來的？」隨後帥氣脫衣，全場嗨翻。

大家也沒放過阿信齊喊「阿信脫掉」，阿信直球對決：「不會讓你們失望的，但也不會讓你們得逞的！各位朋友，今天五月天首次脫軌演出了，你們該看的也看到了，不該看的也看到了，拿出你們的熱情，一起大聲點亮我們的音量。」

石頭有感而發說這幾天沒戴口罩、帽子外出用餐，盤算著被認出就要請對方吃飯，結果一場空，「大概是我們太久沒來，相信我們很快又會再見。」五月天飆唱6場共18次安可、應歌迷要求點歌唱了26首，另外跟周星馳相約創立限定組合六月天，目前正在創作單曲，讓粉絲很期待。

五月天怪獸被拱脫衣相當配合。（圖：相信音樂提供）
五月天怪獸被拱脫衣相當配合。（圖：相信音樂提供）

香港 口罩 周星馳

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