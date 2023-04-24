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搬家也有詐騙 3常見手法當心不法仲介

兒子強調「距離美」 崔佩儀調整步調

記者林怡秀／綜合報導​
即使貝克宇(左)不在身邊，崔佩儀依然過得精采。（本報資料照片）
即使貝克宇(左)不在身邊，崔佩儀依然過得精采。（本報資料照片）

在美國留學的貝克宇上月底回台，在台停留三周陪伴媽媽崔佩儀。回想當初剛來美國時，貝克宇坦言晚上的時候特別想家，「那時候還沒交到朋友，都是自己一個人，後來有了朋友，就不會特別想家。」他坦言已習慣獨居生活，現在覺得和爸媽相處要有「距離美」，黏在一起反而容易有摩擦。

貝克宇是崔佩儀和老公Sam的獨生子，因為Sam長年在海外工作，崔佩儀和貝克宇關係也特別緊密。貝克宇從小便陪媽媽上遍各大通告，他高中畢業後來美國念書，脫離媽媽羽翼獨立生活，和同在美國工作的爸爸則多了時間相處，「以前和爸爸比較少見面，到美國時爸爸有幫我搬家之類的，但跟爸的相處模式，就是偶爾聚一下，若太常聚就容易吵架。」

而過去和兒子總是形影不離的崔佩儀，頓時失去生活重心。她去年6月到美國陪兒子，母子倆躺在床上談心，「兒子告訴我，媽媽妳可不可以不要一天到晚圍繞著我和爸爸，妳的人生就只有我們了嗎？我說你不愛媽媽了嗎？他說媽媽我愛妳，妳永遠在我心中，但他很直白地告訴我，我應該要安排自己的生活，交朋友、上節目、去演戲。」

58歲的崔佩儀，擔心自己年紀大了，沒人想找她演戲，貝克宇則鼓勵她「年紀不算大，狀態也可以，現在能做喜歡的事，為何要放棄？」她把兒子的話聽進去，「以前覺得婚後重心要放在家庭，現在兒子獨立了，我發現面對孤獨也是人生必經的過程。」調整好心態後，她的戲約上門，家庭關係也更和諧，即使隻身在台，也能精采生活。

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