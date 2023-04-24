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搬家也有詐騙 3常見手法當心不法仲介

汪小菲同框S媽喊丈母娘 網友驚：離譜

​​娛樂新聞組／綜合報導
汪小菲開直播幫女兒慶生，被發現依然稱S媽為丈母娘。（取材自微博）
汪小菲開直播幫女兒慶生，被發現依然稱S媽為丈母娘。（取材自微博）

汪小菲日前二度赴台，深夜突開直播原來是在幫女兒慶生，S媽也在現場，看來應該又是S媽帶著兩個孩子來與汪小菲相聚。

汪小菲雖然已與大S離婚，但還是稱S媽為他的丈母娘，之後還請現場的朋友一起幫女兒唱生日快樂歌，還問女兒開不開心，鏡頭拍到歐弟（歐漢聲）也在場，不過未見到大S身影，汪小菲也透露之後要回北京了，但更強調「家人永遠是家人，玥兒的生日，爸爸絕對不會缺席」。

不過網友看了影片都忍不住向汪小菲喊話「趕緊翻一下前面罵黃春梅的微博刪了沒」、「你能不能把前面吵架的刪除或者隱藏一下再發新的，你這樣大傢伙心臟跟不上節奏」、「這麼一看，人家還挺大度的，換我，看閨女歸看閨女，不可能給你好臉，更別說一起坐下來吃飯。以後長點心吧，別情緒化了，有事就發微博罵」，更有網友笑稱「汪徐兩家真的可以讓香港導演拍部電影吧，或者讓大陸于正拍成連續劇吧！太離譜了」。

據傳汪小菲再次赴台，是為了處理跟大S官司及飯店改名後續事宜，對此S媽受訪表示沒聽說。汪小菲也現身台北東區平價麵店，因為發現有人偷拍，還作勢拿東西丟人嚇唬對方。

汪小菲 大S 微博

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