又借錢？與失聯41年朋友重逢 澎恰恰：開口借了…

澎恰恰與失聯41年朋友重逢。(取材自臉書)

台灣資深男星澎恰恰日前與嘉義「林聰明沙鍋魚頭」的老闆相遇，才認出對方就是失聯幾十年的朋友，有網友就擔心澎恰恰會跟對方借錢，而他也親揭真相。

澎恰恰23日再發文提到前幾天與老友相認後，內心是又驚又喜，許多當年的回憶都湧現，當然也看到有不少網友為他重拾友情而開心。

但有些網友擔心，深怕他是不是又要開始跟對方借錢，澎恰恰坦言的確開口借了，但借的不是金錢，只是借助他們父女經營上的智慧。

澎恰恰覺得老闆林聰明的女兒佳慧果然有傳承到父親的聰明，因為她的言談中盡是經營者的智慧，她給澎恰恰賣泡菜的幾點建議就是，產品口味該如何聽取客戶意見和取得經營上的平衡，還有未來品牌該如何透過泡菜去延伸更豐富的產品線，更分享當年如何將父親的好味道標準化，成為可以傳承下去的獨家秘方。

澎恰恰很慶幸與兒子皮皮，多了一對能夠在事業讓他們學習的對象，也激發父子倆對泡菜創業的更多想法，他最後也吐心聲「我們不求魚，求了一支累積40年經驗的寶貴魚竿」。