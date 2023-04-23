我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

423「世界圖書日」華人移民愛讀哪些中文書？

科奇拉音樂節喝水比吃漢堡還貴 打車2哩路三段收費

要幫動力火車寫歌 林俊傑竟在1.2萬人面前遭拒

記者許晉榮／綜合報導​
林俊傑（中）拿出動力火車應援燈牌。（記者李政龍／攝影）
林俊傑（中）拿出動力火車應援燈牌。（記者李政龍／攝影）

去年開始由台北出發，一路繞行高雄、新加坡及美國洛杉磯後，動力火車日前4度攻蛋開唱，升級舞台軟硬體，更在延伸舞台首度打造羅馬柱，氣勢磅礴。

動力火車開場身穿黑金流蘇夾克搖滾勁裝空降舞台，在唱完「搖滾區」、「I’ll Be Back」及「繼續轉動」後，尤秋興對著台下1.2萬人說：「哇！大家都好興奮的感覺，還是只有我一個人興奮，今天是我們演唱會第1場，有一點緊張，但我們會好好保留體力，反正只有2場，不用擔心喉嚨狀況，我們一定應付得來。」

兩人唱到「我不知道」，「金曲歌王」JJ林俊傑驚喜現身，全場歡聲雷動，JJ一度還從西裝內的口袋拿出「動力火車應援燈牌」跟著全場揮舞，氣氛瞬間嗨到最高點。顏志琳說：「第一聽到雞皮疙瘩。」尤秋興則笑：「第一次有這麼大咖的藝人來當嘉賓。」JJ望著兩人感動說：「我今天真的是圓夢，以前不只聽你們的歌，也學你們的歌，甚至連飆高音都是學動力火車的。」這句話馬上獲得有秋興比讚：「有眼光！」

JJ又向兩人提出再圓夢的想法，「我可以要求幫你們寫一首歌嗎？」未料尤秋興竟公然拒絕：「不可以！」讓JJ一臉尷尬、無法接話。隨後尤秋興突然回神，恍然大悟改口：「哈哈，我們太高興完全忘了這件事，其實我們非常願意，但請你不要緊張，慢慢來沒關係。」

新加坡 洛杉磯

上一則

美麗誤會斷桃花 趙詠華想徵友 直喊「我仍單身」

下一則

86歲謝賢爬山被巧遇 拄拐杖造型時尚網讚「帥到老」

延伸閱讀

沒經歷痛苦不會理解真正的快樂 林俊傑認陷低潮

沒經歷痛苦不會理解真正的快樂 林俊傑認陷低潮
東西方音樂人聯袂為美國華裔歷史發聲　林俊傑與安德森·帕克為以華美銀行為核心紀錄片獻唱

東西方音樂人聯袂為美國華裔歷史發聲　林俊傑與安德森·帕克為以華美銀行為核心紀錄片獻唱
出道滿20年這一天 林俊傑不藏了拋出大喜訊

出道滿20年這一天 林俊傑不藏了拋出大喜訊
搭元宇宙熱潮投資虛擬地產慘賠 林俊傑登上熱搜

搭元宇宙熱潮投資虛擬地產慘賠 林俊傑登上熱搜

熱門新聞

湯姆克魯斯很願意把機會給他賞識的後輩小生。（路透資料照片）

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

2023-04-15 16:58
陳小紜因發育太好無緣進國家隊。圖／摘自微博

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

2023-04-18 10:41
侯佩岑和老公黃伯俊一家四口。圖／摘自臉書

侯佩岑曬全家福慶結婚12年 向老公甜喊：謝謝你娶我

2023-04-17 15:55
文彬過世讓人錯愕心痛。圖／摘自edaily

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

2023-04-19 14:38
「捍衛任務」中基努李維與他的愛犬。(Liongate娛樂)

地表最強愛狗人士「捍衛任務」基努李維 原來真有其人

2023-04-16 17:34
葉童(右)現身曾志偉慶生宴。圖／摘自汪曼玲 快拍.曼鏡頭 臉書

曾志偉大壽曾寶儀姊弟陪同 60歲葉童全白髮近況曝光

2023-04-15 15:07

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆
18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控

18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控
遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友