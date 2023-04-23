要幫動力火車寫歌 林俊傑竟在1.2萬人面前遭拒

林俊傑（中）拿出動力火車應援燈牌。（記者李政龍／攝影）

去年開始由台北出發，一路繞行高雄、新加坡 及美國洛杉磯 後，動力火車日前4度攻蛋開唱，升級舞台軟硬體，更在延伸舞台首度打造羅馬柱，氣勢磅礴。

動力火車開場身穿黑金流蘇夾克搖滾勁裝空降舞台，在唱完「搖滾區」、「I’ll Be Back」及「繼續轉動」後，尤秋興對著台下1.2萬人說：「哇！大家都好興奮的感覺，還是只有我一個人興奮，今天是我們演唱會第1場，有一點緊張，但我們會好好保留體力，反正只有2場，不用擔心喉嚨狀況，我們一定應付得來。」

兩人唱到「我不知道」，「金曲歌王」JJ林俊傑驚喜現身，全場歡聲雷動，JJ一度還從西裝內的口袋拿出「動力火車應援燈牌」跟著全場揮舞，氣氛瞬間嗨到最高點。顏志琳說：「第一聽到雞皮疙瘩。」尤秋興則笑：「第一次有這麼大咖的藝人來當嘉賓。」JJ望著兩人感動說：「我今天真的是圓夢，以前不只聽你們的歌，也學你們的歌，甚至連飆高音都是學動力火車的。」這句話馬上獲得有秋興比讚：「有眼光！」

JJ又向兩人提出再圓夢的想法，「我可以要求幫你們寫一首歌嗎？」未料尤秋興竟公然拒絕：「不可以！」讓JJ一臉尷尬、無法接話。隨後尤秋興突然回神，恍然大悟改口：「哈哈，我們太高興完全忘了這件事，其實我們非常願意，但請你不要緊張，慢慢來沒關係。」