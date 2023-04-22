友為夏克立抱不平：上酒店遭設計、百萬收入全進黃嘉千帳戶

黃嘉千與夏克立。(本報資料照片)

台灣女星黃嘉千 與加拿大 籍老公夏克立結婚16年，2022年7月被爆出兩人婚變，黃嘉千提起離婚訴訟，同年11月夏克立從加拿大赴台，處理離婚官司，不過近來夏克立的友人則跳出來再爆料，家暴 一事從沒發生。

據「壹蘋新聞網」報導，夏克立的友人透露，2022年1月夏克立在加拿大向法院提出離婚，3月黃嘉千則向台灣方面提出離婚，而在加拿大的官司，因為夏克立沒錢請律師，所以每次都是自己出庭，且夏克立從2013年開始在大陸工作賺的錢，都進了黃嘉千的戶頭，約有數百萬美元，當時夏克立的酬勞是每集30萬人民幣，他的收入是黃嘉千的10到20倍。

另外之前曾有導指出，黃嘉千名下有5處房產，包含在加拿大的，友人則表示黃嘉千有付了20%頭期款，之後房貸雙方都有各自付，但名字都登記在黃嘉千名下，對於家暴一事，友人則指出有報導稱黃嘉千2021年8月在台灣醫院驗傷，但其實當時黃嘉千人在加拿大，所以根本沒有所謂的家暴。

友人更為夏克立抱不平，2013年被拍到上酒店，質疑是被設計的，因為原本2人已與友人約好要在飯店談生意，結果臨時改了地點，竟是在酒店，而當時兩人因為分開前往，結果夏克立就被拍到，而黃嘉千當時的回應，讓夏克立無法諒解，覺得沒有在幫他澄清。