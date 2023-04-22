我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔女大生被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控

策略？拜登上任2年僅受訪54次 比川普少太多

友為夏克立抱不平：上酒店遭設計、百萬收入全進黃嘉千帳戶

噓！星聞／即時報導
黃嘉千與夏克立。(本報資料照片)
黃嘉千與夏克立。(本報資料照片)

台灣女星黃嘉千加拿大籍老公夏克立結婚16年，2022年7月被爆出兩人婚變，黃嘉千提起離婚訴訟，同年11月夏克立從加拿大赴台，處理離婚官司，不過近來夏克立的友人則跳出來再爆料，家暴一事從沒發生。

據「壹蘋新聞網」報導，夏克立的友人透露，2022年1月夏克立在加拿大向法院提出離婚，3月黃嘉千則向台灣方面提出離婚，而在加拿大的官司，因為夏克立沒錢請律師，所以每次都是自己出庭，且夏克立從2013年開始在大陸工作賺的錢，都進了黃嘉千的戶頭，約有數百萬美元，當時夏克立的酬勞是每集30萬人民幣，他的收入是黃嘉千的10到20倍。

另外之前曾有導指出，黃嘉千名下有5處房產，包含在加拿大的，友人則表示黃嘉千有付了20%頭期款，之後房貸雙方都有各自付，但名字都登記在黃嘉千名下，對於家暴一事，友人則指出有報導稱黃嘉千2021年8月在台灣醫院驗傷，但其實當時黃嘉千人在加拿大，所以根本沒有所謂的家暴。

友人更為夏克立抱不平，2013年被拍到上酒店，質疑是被設計的，因為原本2人已與友人約好要在飯店談生意，結果臨時改了地點，竟是在酒店，而當時兩人因為分開前往，結果夏克立就被拍到，而黃嘉千當時的回應，讓夏克立無法諒解，覺得沒有在幫他澄清。

黃嘉千 加拿大 家暴

上一則

和蔣勤勤結婚18年 陳建斌認了：現在家庭最重要

延伸閱讀

俄羅斯以歧視為由 建議公民勿前往加拿大

俄羅斯以歧視為由 建議公民勿前往加拿大
曼哈頓華埠長者家暴講座：遺囑糾紛等財務剝奪也算虐待

曼哈頓華埠長者家暴講座：遺囑糾紛等財務剝奪也算虐待
拒離婚爆口角被鎖屋外 殺妻兒自戕3死1傷

拒離婚爆口角被鎖屋外 殺妻兒自戕3死1傷
吃止痛藥引發罕見後遺症 加拿大女19歲牙齒全掉光

吃止痛藥引發罕見後遺症 加拿大女19歲牙齒全掉光

熱門新聞

湯姆克魯斯很願意把機會給他賞識的後輩小生。（路透資料照片）

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

2023-04-15 16:58
陳小紜因發育太好無緣進國家隊。圖／摘自微博

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

2023-04-18 10:41
侯佩岑和老公黃伯俊一家四口。圖／摘自臉書

侯佩岑曬全家福慶結婚12年 向老公甜喊：謝謝你娶我

2023-04-17 15:55
文彬過世讓人錯愕心痛。圖／摘自edaily

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

2023-04-19 14:38
「捍衛任務」中基努李維與他的愛犬。(Liongate娛樂)

地表最強愛狗人士「捍衛任務」基努李維 原來真有其人

2023-04-16 17:34
葉童(右)現身曾志偉慶生宴。圖／摘自汪曼玲 快拍.曼鏡頭 臉書

曾志偉大壽曾寶儀姊弟陪同 60歲葉童全白髮近況曝光

2023-04-15 15:07

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅
8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆