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世紀合體 與五月天合組限定團 周星馳曝團名宣布單曲

記者黃保慧／即時報導
周星馳（中）與五月天正式合組限定團「六月天」。（取材自IG）
周星馳（中）與五月天正式合組限定團「六月天」。（取材自IG）

周星馳（星爺）自從開了社群帳號後，不只跟粉絲互動頻頻，近期還和五月天阿信、怪獸、瑪莎及石頭碰面，他更大秀吹蕭絕技，22日晚上，星爺又於社群IG正式宣布，表示與五月天正式合組限定團「六月天」，並「正埋首首張單曲」。

周星馳日前上傳一張自己吹著蕭給五月天阿信、怪獸、瑪莎、石頭聽的照片，四位還比著大拇哥，文中寫著，「巧遇五月天，雖然五缺一亦無阻我自薦組成六月天的決心，當場示範了獨門絕活，四子讚口不絕送了幾盒鳳梨酥作獎勵並禮貌地勸我回家等電話。」五月天阿信在留言處回覆：「星爺，我們團員再商量一下，或您再等等⋯⋯」周星馳也在限動發出鳳梨酥的禮盒，並說「希望吃光鳳梨酥之前會收到電話。」五月天阿信表示團員之間需要商量一下，喊話「我們真的很為難」，沒想到五月天團員五缺一另有隱情，阿信也幫忙緩頰。

他們一來一回的互動，也讓粉絲看得很開心，22日晚上，星爺終於發出正臉合影，宣告組團成功，在IG表示：「經過一番斡旋，終於達成共識創立限定樂隊六月天！ 為期待定但不少於24小時！正埋首於首張單曲類型和可以一炮而紅的歌曲名字...。」

由於兩次發文都獨缺冠佑，不少粉絲開玩笑說「原來五月天的鼓手是星爺假扮的冠佑」，但其實阿信前天在演唱會上表示冠佑因女兒有事，特地趕回台北，才又趕回香港，不是特意缺席。

周星馳 社群 香港

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