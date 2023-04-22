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沒經歷痛苦不會理解真正的快樂 林俊傑認陷低潮

記者許晉榮／綜合 報導
林俊傑日前發行第15張專輯。（圖：JFJ PRODUCTIONS提供）
林俊傑日前發行第15張專輯。（圖：JFJ PRODUCTIONS提供）

林俊傑第15張／20周年的全新專輯「重拾_快樂 Happily, Painfully After」日前數位發行，收錄了他這幾年對生命的體悟，以「尋回初心」為主軸，首波主打「願與愁 Dust and Ashes」MV以宏觀至細膩角度，拍出人之間珍貴的情感；他分享：「這首歌是我這近幾年來看待世界最具代表性的歌，探索人與世界、時間之於愛的意義。」

他也提到電影「星際效應 Interstellar」帶給他不少靈感，期望大家能從歌曲及 MV 中找到屬於自己對「愛」的詮釋。另一首「孤獨娛樂 Happily, Painfully After」MV，則是貫穿整張專輯的靈魂之作，「沒有經歷痛苦不會理解到真正的快樂」，JJ 在寫下這首歌療癒自己的同時，也安慰了聽者。

專輯首波主打「願與愁Dust and Ashes」闡述人類世界裡的「願望」與「哀愁」，JJ 在 MV 中像是引言者，以鋼琴彈奏將故事情感緊扣心弦，直搗每個人的靈魂深處。

林俊傑也分享歌曲是在經歷低潮時所寫，這首當初是首想要療癒自己的歌，卻在完成後發覺其實可以帶給許多人力量；他提到：「成長到某階段會開始珍惜、了解不一定看起來不好的就一定是很糟的，人生要達到真正理解快樂，要先經歷痛苦，很多事都是相對的，沒有黑暗不會認得光。」

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