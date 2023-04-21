張立昂「肺塌陷」2年後復工 造型大反轉

張立昂(左)停工2年，和劉奕兒搭檔演出「鬼之執行長」。（圖：三立提供）

張立昂今年2月傳出「肺塌陷」，去年4月因肺塌陷緊急送醫急救插管，家屬一度簽放棄治療通知書，他也自從兩年前拍了華劇「浪漫輸給你」後就幾乎停工，近來被拍到終於上工，電視台正式發布他與劉奕兒、孫沁岳等人合作的新戲「鬼之執行長」開拍消息。

張立昂新戲造型也曝光，一甩過去「霸總」的西裝頭形象，變得十分率性俐落，角色個性也完全不同以往，是一個古靈精怪，愛開玩笑和惡作劇的執行長，有別於過去給人冷酷、嚴肅的感覺，這次角色和他私底下的個性比較像，他笑說：「因為一直以來都是留男生長髮的造型，在髮廊剪髮的時候還請造型師可不可以一點一點地剪。」對於維持許久的長髮有些許不捨，但為了新戲，勇於突破自我。

劉奕兒更為戲犧牲剪去了40公分的長髮，她透露：「這是人生目前頭髮剪得最短的一次。」劉奕兒坦言雖然自己個性有點男孩子，但真的要去演男生是還是很不一樣，開拍前特地觀察許多男生的動作和說話方式。

張立昂稱讚劉奕兒開始流露出男生的痞味，更慢慢融入了男生才有的打招呼模式，張立昂還開起玩笑說：「她現在是男主角，在她面前我們都不敢說『帥』，我和孫沁岳都是在旁邊襯托她的帥。」