結婚11年 Ella陳嘉樺驚曝和老公分房 原因曝光

Ella最近工作很累，直呼很久沒開機。(圖:Emma台灣提供)

Ella陳嘉樺和老公賴斯翔結婚11年感情如膠似漆，年輕時兩人會手牽手抱在一起睡，不過Ella透露兩人如今已分房睡，最近忙於工作的她，更是很久沒有開機了。

Ella今（20）出席代言寢具記者會，直呼現在最好的床伴是代言的床墊，「老公很會翻身，一翻身我就覺得有地震 ，有次真的地震，我還問『老公是你在搖嗎』。」

她最近參加「乘風破浪2023」綜藝節目，台灣、長沙兩頭跑，被問到老公多久沒有撲過來，她笑說：「看狀況，因為我最近真的很累！」問她老公常求歡失敗？她求饒：「不要再問了，他也很累。」

她這陣子都住宿舍或飯店，老公都會貼心讓她獨自睡，「我們都是分房睡，因為先生希望我有好睡眠，我真的有個很棒的隊友，24小時take care勁寶。」

勁寶前陣子都陪她工作四處趴趴走，Ella大讚兒子社交功力一流，收服很多大姐姐的心，但吐槽兒子「很愛亂分享」，「之前Selina懷孕給我們看超音波照片，他看一眼我就馬上蓋起來，他嘴巴太大了，結果他說『我知道這是什麼，是小寶寶對不對』。」