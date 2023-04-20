5歲曾演「油麻菜籽」 李淑楨現身數位修復版首映

蘇明明(左起)、導演萬仁、李淑楨以及張毓芝出席「油麻菜籽」首映。（記者沈昱嘉／攝影）

經典台灣電影 「油麻菜籽」舉行問世40周年數位修復版首映會，而曾在1989年演紅電影「魯冰花」的「苦茶妹」李淑楨，在5歲時也曾演出「油麻菜籽」，她在首映前驚喜現身，獻花給萬仁導演 表達感謝與敬意。現年45歲的李淑楨狀態仍維持得非常好，連該片女主角，並是導演老婆的蘇明明看到都驚訝直說：「你怎麼越來越年輕。」

李淑楨在4歲時因陪哥哥參加「帶劍的小孩」試鏡，意外被該片導演柯一正發掘入行。而柯一正恰好是「油麻菜籽」男主角，更在片中飾演李淑楨的父親。李淑楨在受訪時透露：「那時柯導原本是要找男生的童星，我爸帶我陪哥哥去試鏡，記得柯導要現場300多位報名試鏡的小男生演一段跌倒的戲，我看他們一個個跌倒好可憐，就一直哭。」

萬仁在受訪時透露，40年前「油麻菜籽」上映之前僅提供媒體、影評人試片，但一切都非常趕，在播放前影片才剛送來，連膠捲都還是濕的：「這個片是我拍過最趕但也最完整的，我記得有記者問我說片中的聲音顫抖，是不是刻意做出的效果」。萬仁甚至笑說，當時趕到第一本拷貝，就當成預告，整個長達9分鐘，當時觀眾還以為是正片，結果看完最後，後面就寫上「欲知本片！請看本片」，而後才開始播正片。