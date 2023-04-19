福原愛故意斷聯 江宏傑積極處理 盼「早日團圓」
江宏傑和福原愛5年婚姻於前年畫下句點，雙方去年7月斷聯至今，江宏傑目前循法律「積極處理中」，已經近1年沒見到人的他，直說希望能「早日團圓」。
江宏傑出席醫美活動，他日前在眼角打了肉毒，直呼現在整體自信提升許多，「發自內心覺得自己狀態非常好。」被問到變帥後會不會想要談戀愛，他笑說：「現在還是以工作和家庭為主，不勉強自己。」表示現在沒出現有好感的對象，更沒有人來示好，身邊的朋友都是「全明星運動會」的團員，「太熟了，不太可能來電。」故作哀怨說：「也沒有人幫我介紹，他們都很狠心。」
目前和福原愛還是失聯狀態，被問到對方是否故意的，他想了下說：「是。」會不會直接去日本找人？江宏傑苦笑說：「但也要先聯絡上。」他語氣堅定表示：「現在積極處理這件事，一切努力進行中，希望早日團圓。」
他還分享今年有出書計畫，至於內容還在規畫中，被問是否會出寫真集，他幽默笑回：「會有人買嗎？」剛結束「全明星運動會」的他，陸續有實境秀邀約，「正在討論中，如果去開個店還蠻好玩的。」其他工作型態如演戲也都不排斥。
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