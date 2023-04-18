「模仿犯」變態大魔王 認真上過虐戀課程

姚淳耀為「模仿犯」主播角色做過許多功課。（記者沈昱嘉／攝影）

懸疑影集「模仿犯」上線後好評不斷，在劇中飾演大魔王的姚淳耀最後虐殺林心如 的橋段，場面激烈駭人，變態嗜血惡行更是令人毛骨悚然。

姚淳耀日前受訪，還原詮釋角色心路歷程，坦言曾上過關於「BDSM」（綁縛與調教等性虐戀的人類性行為模式）課程，也涉獵相關影片做功課，經過內化成演技，最後形成外表道貌岸然、斯文有禮，暗地裡卻成為連續殺人命案的「大魔王」。

姚淳耀剖析主播「陳和平」，認為自己的過往，某部分也和角色心態雷同，想起自己在以「鏡子森林」拿下金鐘視帝前，曾經有過長達十年的低潮期，他感嘆：「我也很想被看見，沉寂那一段時間，沒工作時，想演戲的欲望真的很強，很希望有戲演，當你沒被看見時會失落，過程就跟陳和平一樣」。

提到劇中痛扁林心如橋段，姚淳耀表示，拍攝前兩人和導演 針對動作編排溝通，因此呈現他抓著林心如頭髮前後拉扯、拖著頭前後甩盪等激烈動作，林心如為擺出不屈服模樣，遭綑綁中仍撐著脖子抬頭挑釁，讓姚淳耀大呼：「近距離看她完成死的樣子，要死之前掉淚，真心覺得要動手之前，還是覺得（演技）好厲害」，拍完這場戲隔天，他也關心林心如詢問脖子是否受傷，對方回：「可能有一點落枕」。