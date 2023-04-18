北影影后王淨回娘家 25歲當影展大使

王淨出任2023台北電影節影展大使。（圖：台北電影節提供）

第25屆台北電影 節17日宣布影展 大使由王淨擔任，除了拍攝形象廣告，她也將出席7月8日的台北電影獎頒獎典禮擔任頒獎人。身為北影影后，王淨這次「回娘家」擔任大使，很巧合地剛滿25歲，她笑說：「非常不可思議！難道是因為我25歲的關係才邀請我嗎？真的很榮幸。」

王淨出道6年，2019年主演電影「返校」票房破億台幣（約逾328萬美元），隔年更憑藉該片拿下台北電影獎最佳女主角，談起和台北電影節的緣分要回溯至2015年，當時王淨還是大學生，剛好有同學搶到閉幕片「百日告別」的票無法前往，於是把票轉讓，她回憶道：「我那時不懂表演，也不覺得自己未來會跟影視產業和北影有關係，只記得坐在第一排，演員的情緒都超級直接，直逼著我！」

沒想到五年後，王淨不僅成為演員，更在台北電影獎獲得人生首座女主角獎，今年她多了「影展大使」新身分，將以不同角度為觀眾推薦電影，王淨自認平常看片口味不拘，什麼類型都接受。

有趣的是，她今年也正好和北影同歲，王淨分享徐漢強導演 曾說，25歲是最美好的年紀，正處於半熟階段，對自己是誰以及在做的事有了些方向，面對未來也不像以往恐懼。