蔡振南20年沒新作 批免費下載音樂像「輪姦」

蔡振南(右)、高捷出席影「角頭」影集殺青宴，台上高歌「空笑夢」。（圖：影一製作所提供）

由蔡振南、高捷、王識賢、龍天翔、崔浩然等主演，影集「角頭」歷經138天拍攝，日前舉行殺青宴，劇組於台北市內湖辦台味十足的流水席，席開近50桌，場面熱鬧，擁有超過30年交情的蔡振南、高捷，難得公開合體台上高歌一曲「空笑夢」，為這場殺青宴製造第一波高潮，全場嗨爆。

殺青宴現場請來電子花車助陣，高捷一時興起，拉著蔡振南上台點唱其經典歌曲「空笑夢」，兩 人交情建立於30多年前拍電影 「悲情城市」，後來蔡振南推出「南歌」專輯中，收錄其中的「空笑夢」MV男主角就是高捷，私下聚會到那卡西唱歌，兩人就經常點這首歌來唱。

這回上台合唱，蔡振南直呼除了日前「很臨時」參加大港開唱，已睽違20多年沒公開現場獻唱，他開玩笑：「都是被高捷騙上台的啦！我怕他破音，幫他唱」。

蔡振南曾創作過不少膾炙人口歌曲，包括「心事誰人知」、「金包銀」、「花若離枝」等，在「角頭」影集中，他則獻唱「無償」，多年未發片的蔡振南這些年來依然持續創作，累積的作品卻從未發表過，他直白稱：「免費下載音樂，對創作人而言，就像『被輪姦』一樣，除非等到『付費下載』普遍，我才有可能發片」，期盼未來能有實現願望的一天。