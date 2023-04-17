我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2年爆3次台海危機 台學者：美忙談軍售 變危機促成者

張惠妹連唱10場失聲 爆哭向1.2萬歌迷道歉

記者林士傑／綜合報導
張惠妹「ASMR」世界巡演第10場嗓音略微沙啞，十分自責。（圖：聲動娛樂提供）
張惠妹「ASMR」世界巡演第10場嗓音略微沙啞，十分自責。（圖：聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）正式打破個人在高雄巨蛋的開唱紀錄，「ASMR」世界巡演第10場日前落幕，只是喉嚨在第8場就有狀況，第10場一登台略微沙啞，甚至高音一度唱不上去，她直言：「高雄最後一場，我聲音沒了，我跟你們拚了。」數度向1.2萬人道歉，拚命要給歌迷最難忘的Ending，最終驚喜安可登台，她感性說：「如果有天老天爺跟我說這輩子只能再唱1首歌，那首歌我還是會留給你們。」

阿妹強忍不適連唱6首歌曲後哽咽道歉：「我真的不想要給你們這樣的演唱會，所以我好緊張、好慌，為什麼我的聲音不見了？」經紀人陳鎮川（川哥）表示阿妹幾天前就喉嚨發炎，試遍各種治療方式，日前阿妹用沙啞嗓音說：「完了，你們幫我好不好」，相當自責，全場1.2萬人齊聲唱和，場面動人。

川哥明白阿妹的高標要求，第8場就告訴阿妹說若向觀眾揮手，便會刪掉一首歌並啟動升降機關讓她下台，阿妹當然沒答應。考量喉嚨狀態，第10場她說有點勉強，但無論歌曲拿不拿掉，聲音還是這樣，「這是我該為你們做的，能聽到一樣的歌單，但是不一樣的感覺。」

她演唱「離別總是那麼突然」時激動暴哭，再次致歉：「要不要找一天我從頭唱給你們聽，想讓你們有很完美的回憶。」接著把焦點轉到深V戰袍，幽默稱：「輕鬆一點，看這邊一下啦。」

她的筆芯腿讓人稱羨，川哥說她近年比較重視健康，作息變很正常，接下來巡演行程預計排到12月。

上一則

香港金像獎／鄭秀文骨感美 獲封「紅毯女王」

延伸閱讀

五月天隔4年香港開唱 劉德華、成龍送花籃

五月天隔4年香港開唱 劉德華、成龍送花籃
張惠妹酥胸開露 女神裝現身 波濤洶湧萬人瘋狂

張惠妹酥胸開露 女神裝現身 波濤洶湧萬人瘋狂
夏于喬邊哭邊笑 同框阿妹表情怪

夏于喬邊哭邊笑 同框阿妹表情怪
無P激瘦瓜子臉肌膚發光…張惠妹興奮直播 險釀墜海意外

無P激瘦瓜子臉肌膚發光…張惠妹興奮直播 險釀墜海意外

熱門新聞

湯姆克魯斯很願意把機會給他賞識的後輩小生。（路透資料照片）

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

2023-04-15 16:58
鄭彩律9日才發文寫下「笑吧」。 圖／截自IG

26歲女星驚傳陳屍家中 2天前貼文讓人看了心酸

2023-04-11 15:29
基努李維為拍攝「捍衛任務4」接受特訓超過三個月。（圖：車庫提供）

根本「修行中的苦行僧」 基努李維特訓15周沒說話

2023-04-12 18:45
鍾楚紅（右）與江振誠開心合照。圖／摘自IG

63歲鍾楚紅超凍齡 名廚江振誠開心同框直呼女神

2023-04-10 13:31
66歲的李坤城過世。圖／摘自臉書

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

2023-04-09 10:28
荷莉貝瑞發布了正面全裸的最新清涼照。（取材自Instagram）

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

2023-04-09 04:00

超人氣

更多 >
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」

香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」