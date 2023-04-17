張惠妹連唱10場失聲 爆哭向1.2萬歌迷道歉

張惠妹「ASMR」世界巡演第10場嗓音略微沙啞，十分自責。（圖：聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）正式打破個人在高雄巨蛋的開唱紀錄，「ASMR」世界巡演第10場日前落幕，只是喉嚨在第8場就有狀況，第10場一登台略微沙啞，甚至高音一度唱不上去，她直言：「高雄最後一場，我聲音沒了，我跟你們拚了。」數度向1.2萬人道歉，拚命要給歌迷最難忘的Ending，最終驚喜安可登台，她感性說：「如果有天老天爺跟我說這輩子只能再唱1首歌，那首歌我還是會留給你們。」

阿妹強忍不適連唱6首歌曲後哽咽道歉：「我真的不想要給你們這樣的演唱會，所以我好緊張、好慌，為什麼我的聲音不見了？」經紀人陳鎮川（川哥）表示阿妹幾天前就喉嚨發炎，試遍各種治療方式，日前阿妹用沙啞嗓音說：「完了，你們幫我好不好」，相當自責，全場1.2萬人齊聲唱和，場面動人。

川哥明白阿妹的高標要求，第8場就告訴阿妹說若向觀眾揮手，便會刪掉一首歌並啟動升降機關讓她下台，阿妹當然沒答應。考量喉嚨狀態，第10場她說有點勉強，但無論歌曲拿不拿掉，聲音還是這樣，「這是我該為你們做的，能聽到一樣的歌單，但是不一樣的感覺。」

她演唱「離別總是那麼突然」時激動暴哭，再次致歉：「要不要找一天我從頭唱給你們聽，想讓你們有很完美的回憶。」接著把焦點轉到深V戰袍，幽默稱：「輕鬆一點，看這邊一下啦。」

她的筆芯腿讓人稱羨，川哥說她近年比較重視健康，作息變很正常，接下來巡演行程預計排到12月。