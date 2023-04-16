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于美人談兒子眼疾「1眼近全盲」泛淚 「我就是他的眼睛」

記者林怡秀／即時報導
于美人（左）和梁赫群出席乾眼症論壇。（記者王聰賢／攝影）
于美人（左）和梁赫群出席乾眼症論壇。（記者王聰賢／攝影）

台灣主持人于美人和男星梁赫群16日出席乾眼症論壇記者會，于美人兒子患有罕見疾病「非典型虹彩炎自體免疫攻擊」，其中一眼幾乎全盲，她表示因為兒子眼睛不好，所以她更重視自己的眼睛，「如果有一天他真的看不到，我就是他的眼睛。」她說目前就是努力保住兒子另外一隻眼睛的視力，但世事難料。

于美人說，兒子因為視力問題確定無法服兵役，「所以我才說，如果我的孩子能當兵，對我某個程度來講，代表我的孩子是健康的，但沒有關係，人生就是會有一些高高低低，起起伏伏，我覺得我們需要去學習的是，我們如何去接受吧。」于美人談兒子病情態度堅強，但眼眶仍有淚水打轉，不難想像身為母親的她有多心疼孩子。

而納豆中風後兩人一年多沒再見面，日前納豆終於到家裡吃到她做的菜，她說本來打算訂餐廳，但納豆女友依依告訴她「姐，納豆說他想吃妳做的」，她感動納豆還記得她做的菜，但因為太臨時她來不及準備食材，只好端出滿桌家常菜，納豆對她的廚藝讚不絕口，她也認為納豆能恢復到這個程度已經很了不起，對於外界指納豆主持功力不如從前，于美人不以為然：「我和小梁也被講過主持退步，他能站在那裡主持已經很鼓舞人心，電視台也找他回去，這一切都很正能量，我充滿祝福。」認為不必在意酸民批評。

中風

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