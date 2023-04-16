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謝金燕睡覺以外 24小時都在縮小腹 自律稱「美化市容」

記者林怡秀／即時報導
謝金燕接受專訪。(圖:TVBS提供)
謝金燕接受專訪。(圖:TVBS提供)

台灣女星謝金燕出道20年來首度接下實境節目，跌破眾人眼鏡，她透露其實是因為偉忠哥當初給了她演藝圈的第一份工作，抱著這份感恩情誼，才點頭答應接下「來吧！營業中2」，同時也想要重新挑戰自我，「給自己另一個可能，做不一樣的事情。」

鮮少接受專訪，充滿神秘感的謝金燕，這次與主持人方念華聊了許多心底話，非常自律的她自曝除睡覺之外，平常24小時都在縮小腹，開玩笑表示完美狀態能夠「美化市容，在我的字典裡沒有『邋遢』兩字，隨時隨地準備好，就是姐姐的座右銘。」而十幾年來選擇性工作的謝金燕，笑喊這次「來吧！營業中2」完全超出她期待的累，不過也希望大家可以多看看謝金燕不同的一面，她就可以放下心裡時刻保持完美的壓力，主持人方念華聽了則開玩笑表示「隱藏式攝影機再加一倍！」

謝金燕（右）接受方念華專訪。(圖:TVBS提供)
謝金燕（右）接受方念華專訪。(圖:TVBS提供)

節目同時邀請修杰楷、楊銘威接受訪問，修杰楷表示「來吧！營業中2」每一次的開店都非常緊張，要保持很專業、負責任的形象，不管發生什麼事情都需冷靜以對；而談及對於謝金燕的印象，楊銘威一開始猜想應該是很冷酷、話很少的，但實際相處後才發現她其實蠻常笑，修杰楷在旁認同謝金燕「帶動我們很多的向心力，看到她如此地投入，也不覺得辛苦。」

不過修杰楷、楊銘威接著爆料，有次收工安排在咖啡廳交換禮物，謝金燕卻語出驚人「20年來沒有去過咖啡廳」，讓主持人方念華不禁驚訝大喊「真的假的！」，修杰楷同樣表示也很難想像。

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