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王秀峰返台創業 身價逾百億台幣荷籍男友扮推手

記者楊起鳳／綜合報導
王秀峰返台定居開創新事業。（記者吳致碩／攝影）
王秀峰返台定居開創新事業。（記者吳致碩／攝影）

90年代台灣女星王秀峰曾演出「梅花三弄之梅花烙」、「一簾幽夢」等戲劇，近年淡出旅居海外享受人生。她近期返台定居。她透露，已在2017年取得義大利官方註冊認證的橄欖油專家身分，會選擇在今年創業，動力來自於另一半的鼓勵，甜洩身邊已有靈魂伴侶，據知對方身價驚人，是世界摩托車品牌CEO

今年她決定先從家鄉起步自創油品品牌，CEO男友不斷鼓勵她，「他要我像坐電梯一樣往上走，更認為我有這麼好的背景不應該浪費，且應該從自己國家先開始」，於是在對方鼓勵下她找了義大利最好的油農，雙方合作下正式成立了以她英文名「ARIA」的橄欖油。

提到男友，她說兩人當初在米蘭一個國際展場認識，她擔任翻譯，對方是世界摩托車品牌CEO，對她一見鍾情，隨即就約她吃早餐、午餐和晚餐，「我們居然一天3餐都在一起」，男方是荷蘭籍，但無言語障礙，兩人年紀相仿，對方雖曾有一段婚姻紀錄，但心靈相通，她稱為「心靈伴侶」，「我們一段時間沒見到都覺得零距離」。

王秀峰說，她不排斥結婚，現在人生到了一定程度，更沒說一定要隨時綁在一起，因為現在視訊發達，她認為心靈上的互補才是最重要的。單身這麼多年，保養得宜的王秀峰身邊有不少追求者，但鮮少能入她眼，男友因為事業格局大，能給她很多人生上的意見，她說對方就是她的老師：「我對他就是佩服、景仰！」據知男友身價超過台幣百億（約3.27億美元），對此她低調笑回：「心靈上的財富肯定破百億。」

CEO 義大利

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