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五月天隔4年香港開唱 劉德華、成龍送花籃

記者梅衍儂／綜合報導
五月天相隔四年在香港開唱。（圖：相信音樂提供）
五月天相隔四年在香港開唱。（圖：相信音樂提供）

台灣天團五月天相隔4年在香港開唱，14日起舉辦為期兩周6場的「五月天好好好想見到你演唱會」，日前10.8萬張門票火速售罄，香港電車、觀光巴士、地鐵看板到處都是五月天，巨星成龍、張學友、劉德華、任賢齊、謝霆鋒都送上花籃祝賀五月天演出成功。

香港歌迷太久沒見到五月天，他們15日一出場，全場尖叫聲傾洩而出，五月天也瞬間帶領滿場歌迷「離開地球表面」，一連帶來「盛夏光年」、「愛情萬歲」、「派對動物」、「瘋狂世界」，歌迷也有備而來，連新歌「為你寫下這首情歌」都能大聲合唱。

怪獸以廣東話跟大家打招呼：「有一句話想要問大家，你們在激動什麼，其實連五月天也非常激動。好久沒見到大家，聽到大家歡呼聲，除了大聲還有激動。」他回想到第一次到香港演出時歌迷也是如此熱情，石頭說：「看到相同的你們、同樣的聲音、同樣的掌聲，特別親切！」冠佑透露在知道要來香港開唱時，同事問他最想念什麼，他說：「他們說我是不是最想念凍檸茶，因為我之前每天都要喝五到六杯，但這次回來最想念你們所有人的聲音，可以讓現場2萬人的聲音，讓全香港都聽到五月天的歌嗎？」

阿信說：「過去20年一開始到街頭，五月天真的很感謝所有的朋友，我們每次來到香港都會住上很久，一開始在街頭開唱，後來到了會展中心，再到紅館，後來到了迪士尼，今天晚上我們就在接近你們上班、上學，生活最近的城市裡面，唱給你們聽，謝謝你們『唔該』、『金多蝦』，謝謝你們。」五月天應歌迷點歌要求，演唱「金多蝦」，也傳達出歌迷支持的感謝。

香港 地鐵 迪士尼

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