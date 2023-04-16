黃柔閩55歲辦畫展 郭昱晴未來要教袖珍藝術

郭昱晴(左)和黃柔閩出席見面會。（圖：大愛台提供）

台灣藝人黃柔閩、郭昱晴15日出席大愛劇場 「最佳配角」的粉絲見面會，兩人飾演的牙科助理，一路從少婦演到老 都不退休 。

真實生活中，郭昱晴也說「當媽媽沒有永遠退休的一天」」。牧羊座的她對兒子最常講的一句話就是「快一點」，因為42歲才生小孩，早一點結婚生子的話，可能都可以「生兒子同學的媽媽」，所以永遠都要保持活力，不能讓自己變老，兒子只要問媽媽年紀，郭昱晴只有一個答案「38」。

郭昱晴跟黃柔閩兩人都不擔心人生的下半場，因為兩人都有一技之長，而且都跟藝術有關。郭昱晴是台灣第一個用中文寫袖珍藝術工具書的人，同時也是教學的老師，2004、2006出過兩本書，未來也將開課教學，成為未來的生活重心。

黃柔閩50歲送給自己的禮物就是一個人去巴黎旅行，受到藝術之都帶來的衝擊，回台灣後就始自學畫畫，戲拍越多越想畫，角色情感不只在劇中，黃柔閩的畫筆也讓角色揉進畫中有了色彩，五年後的今天開了畫展 ，正在展出中。黃柔閩對人生下半場優雅老去下註解，要接受每一個年紀的美麗與不同的樣貌，郭昱晴認為藝術可以培養到老，袖珍藝術就是她一輩子的興趣。