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玖壹壹3度攻蛋 阿斌、徐若瑄助陣嗨翻天

記者梅衍儂／綜合報導
徐若瑄(右)擔任玖壹壹BROMAN的世界演唱會嘉賓。（記者沈昱嘉／攝影）
徐若瑄(右)擔任玖壹壹BROMAN的世界演唱會嘉賓。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣本土天團玖壹壹相隔五年三度攻蛋，15日舉辦「2023 Broman台北小巨蛋演唱會」吸引滿場1.1萬名歌迷到場力挺，玖壹壹請來封嗓一年多的茄子蛋主唱阿斌擔任嘉賓，合唱破億神曲「浪子回頭」；女神徐若瑄也登台力挺，與玖壹壹對唱「狠狠愛」，玖壹壹精心編寫台式饒舌助陣，讓粉絲陷入瘋狂。

玖壹壹在演唱會換3套造型，洋蔥這3個月來密集重訓、騎腳踏車鏟肉，從體重86公斤瘦到76公斤；舞台傾斜6度打造而成，上方有360度巨幅LED牆環繞，展現霸氣。徐若瑄和玖壹壹合作他們的新歌「末日派對」結緣，她以嘻哈打扮現身，露出一雙美腿，笑說：「謝謝你們邀請我，可是我應該唱『末日派對』，為什麼是『狠狠愛』？不覺得有點奇怪嗎？」透露排練時春風跳了一段黑色餅乾的「鬥志」，當場請春風在台上重現，他照做後笑說：「算了算了，我好像在做復健。」

阿斌去年9月自曝聲帶在長久錯誤使用下受損，每次演出前都必須吃藥。這回在玖壹壹盛情邀約下現身舞台，合唱「他不愛我」和「浪子回頭」，但他歌聲聽起來仍有些吃力，他說：「太開心了，我超久沒有唱歌。」健志提議用效果器來小玩一下唱「浪子回頭」，阿斌笑說：「我沒有試過，不可以笑我喔！」說完相當配合唱了兩句，讓全場笑翻。

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