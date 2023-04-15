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徐懷鈺愛心肚兜開唱 滿滿青春回憶殺

記者梅衍儂╱綜合報導
徐懷鈺(左)穿著愛心肚兜，露出蠻腰載歌載舞。(記者李政龍／攝影)
徐懷鈺(左)穿著愛心肚兜，露出蠻腰載歌載舞。(記者李政龍／攝影)

台灣「平民天后」徐懷鈺開唱，45歲的她穿著愛心肚兜露出小蠻腰，豐滿上圍呼之欲出，在招牌金曲「妙妙妙」、「我是女生」等歌聲中，帶給全場2000歌迷滿滿回憶殺。

徐懷鈺開場就帶來經典歌曲「TI AMO」、「亂了」、「Call Me」，她一度緊張小忘詞，俏皮把麥克風轉給台下，歌迷也絲毫不在意，全體大聲接唱。

她的「飛起來」招牌Rap沒有當年的流利輪轉，配上舞蹈有點上氣不接下氣，自己唱完都笑說：「你們沒有覺得『飛起來』很難唱嗎？你們知道唱Rap的始祖應該是我吧！」演唱「我還是那個我」時，吐槽自己：「我一直以為我會記得，結果我還是忘詞。」

她以「怪獸」、「誓言」、「Dub I Dub」把觀眾拉青春回憶裡，並首次獻唱新曲「我們的故事」，呼應演唱會主軸，她的真性情對台下粉絲展露無遺，笑問搖滾區：「站起來很累嗎？」台下搖搖頭，她佯怒：「那訂（買）票時到底是誰在說『我們年紀大了站不動』？」二樓座位區有觀眾高呼「站不動的都坐去二樓了」，全場笑成一團。

還有歌迷大聲告白從國中開始愛她，特地和當年同學一起來看演唱會，徐懷鈺聽了笑得開懷，和歌迷互動彷彿老友，氣氛十分溫馨。

徐懷鈺昨開唱，吸引滿場2000名歌迷捧場。(記者李政龍／攝影)
徐懷鈺昨開唱，吸引滿場2000名歌迷捧場。(記者李政龍／攝影)

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