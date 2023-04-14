周興哲當爸倒數…寶寶性別揭曉 跟妻約好生3個

周興哲出席公益活動聊當爸。(記者梅衍儂／攝影)

周興哲日前宣布和老婆趙岱新有了愛的結晶，今（14）他出席公益活動，已經知道寶寶性別的他，笑說很期待「是女生」，透露現在每天睡前都會對著太太的肚子說話，「讓寶寶熟悉一下我性感的聲音！」

周興哲分享第一時間知道趙岱新懷孕的情況：「我在打電動，她拿著驗孕棒說是兩條線，我說『What』，她問說『我懷孕了嗎』，我說『I think so』。」兩人高興得當場擁抱又接吻，問他是否開心到來個舌吻，他大笑說：「又不是約會，舌吻幹嘛！」

周興哲已開始預習如何當爸，學習如何跟寶寶互動、還去看寶寶的衣服，直說「超小的」，滿臉對未來的期待和興奮。不過問到寶寶性別，他非常保密，問他期待男還是女，他說：「應該是期待女生，因為我自己是三兄弟，從小到大都是在男生的環境，很希望可以是個女生。」至於會不會辦「性別揭曉派對」，他笑說原本想辦，後來覺得有點麻煩而作罷。

他透露和趙岱新討論好打算生3個，而最近老婆懷孕容易脹氣，他會貼心幫忙按摩，老婆突然想吃草莓，還指定要日本 的，他也二話不說完成任務。至於到時會不會進產房，他笑說：「我蠻怕血的，是會昏倒的那種，我怕醫生要顧我又要顧小孩。」

對於寶寶預產期，周興哲僅透露在今年，等孩子出生後將在家中坐月子，屆時他也會停工幾個月好好陪伴家人，至於和趙岱新的婚禮，他表示會在2024年，期望簡單俐落且溫馨的婚禮。