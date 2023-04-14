我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五角大廈洩密主嫌背景曝光 21歲國民兵愛槍枝 翻拍情報傳社群

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

周興哲當爸倒數…寶寶性別揭曉 跟妻約好生3個

記者梅衍儂／即時報導
周興哲出席公益活動聊當爸。(記者梅衍儂／攝影)
周興哲出席公益活動聊當爸。(記者梅衍儂／攝影)

周興哲日前宣布和老婆趙岱新有了愛的結晶，今（14）他出席公益活動，已經知道寶寶性別的他，笑說很期待「是女生」，透露現在每天睡前都會對著太太的肚子說話，「讓寶寶熟悉一下我性感的聲音！」

周興哲分享第一時間知道趙岱新懷孕的情況：「我在打電動，她拿著驗孕棒說是兩條線，我說『What』，她問說『我懷孕了嗎』，我說『I think so』。」兩人高興得當場擁抱又接吻，問他是否開心到來個舌吻，他大笑說：「又不是約會，舌吻幹嘛！」

周興哲已開始預習如何當爸，學習如何跟寶寶互動、還去看寶寶的衣服，直說「超小的」，滿臉對未來的期待和興奮。不過問到寶寶性別，他非常保密，問他期待男還是女，他說：「應該是期待女生，因為我自己是三兄弟，從小到大都是在男生的環境，很希望可以是個女生。」至於會不會辦「性別揭曉派對」，他笑說原本想辦，後來覺得有點麻煩而作罷。

他透露和趙岱新討論好打算生3個，而最近老婆懷孕容易脹氣，他會貼心幫忙按摩，老婆突然想吃草莓，還指定要日本的，他也二話不說完成任務。至於到時會不會進產房，他笑說：「我蠻怕血的，是會昏倒的那種，我怕醫生要顧我又要顧小孩。」

對於寶寶預產期，周興哲僅透露在今年，等孩子出生後將在家中坐月子，屆時他也會停工幾個月好好陪伴家人，至於和趙岱新的婚禮，他表示會在2024年，期望簡單俐落且溫馨的婚禮。

日本

上一則

「星二代千金殺手」提摩西夏勒梅真與凱莉詹納交往？證據確鑿

下一則

「年年有春天」林青霞曬與楊紫瓊合影 原來多年前曾有段緣分

延伸閱讀

補教狼師讓2少女懷孕、墮胎 還要求在同學面前「活春宮」

補教狼師讓2少女懷孕、墮胎 還要求在同學面前「活春宮」
Selina懷孕4個月孕肚曝光 任爸疑洩「寶寶性別」

Selina懷孕4個月孕肚曝光 任爸疑洩「寶寶性別」
美國性感女懷孕竟「變臉」 鼻子大1倍像大媽

美國性感女懷孕竟「變臉」 鼻子大1倍像大媽
周興哲美大西洋城開唱 「你，好不好」點擊破2億

周興哲美大西洋城開唱 「你，好不好」點擊破2億

熱門新聞

「愛情而已」中，吳磊(右)周雨彤開啟浪漫約會。圖／愛奇藝國際站提供

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

2023-04-04 17:42
方中信年輕時相當帥氣。圖／摘自微博

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

2023-04-08 15:13
鄭彩律9日才發文寫下「笑吧」。 圖／截自IG

26歲女星驚傳陳屍家中 2天前貼文讓人看了心酸

2023-04-11 15:29
鍾楚紅（右）與江振誠開心合照。圖／摘自IG

63歲鍾楚紅超凍齡 名廚江振誠開心同框直呼女神

2023-04-10 13:31
66歲的李坤城過世。圖／摘自臉書

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

2023-04-09 10:28
荷莉貝瑞發布了正面全裸的最新清涼照。（取材自Instagram）

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

2023-04-09 04:00

超人氣

更多 >
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員
佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見

佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見