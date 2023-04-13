林依晨「不夠善良」床戰賀軍翔 宛如重溫「愛情合約」

林依晨(右)與賀軍翔在「不夠善良的我們」中演床戲。(圖：公共電視、MyVideo提供)

台灣女星林依晨近來參演金鐘編劇徐譽庭執導的「不夠善良的我們」，與許瑋甯 、賀軍翔、柯震東合作，近日曝光許多她突破性演出的劇照，包括抽菸、剪髮、床戲，提到與賀軍翔的床戲，直呼有如掉入18年前「愛情合約」的回憶中。

林依晨大呼：「一演親密戲，突然就覺得好熟悉，像18年前我們合作的『愛情合約』。」據悉，拍攝這場戲時，最緊張的不是林依晨和賀軍翔這兩位演員，而是要求寫實、細膩的導演 徐譽庭。

「不」劇中，林依晨呈現職業主婦在忙完工作、家事、丈夫、孩子後，在一天結束之前終於可以跟自己愉快獨處的「Me Time菸」時光。戲外雖然也是媽，但她不會抽菸，除了跟許多媽媽們討教「那支菸」的心境，並且敬業地堅持不來假的，因此一場戲拍下來包含換鏡位等等，抽了七支菸，讓林依晨當場暈菸。

同劇組的許瑋甯、賀軍翔被拍到在片場呵欠連連、揉眼睛的疲態，林依晨表示，自己簽約的工時大約每天10小時，也認同「有足夠的休息，才會有好的作品。」收工還要兼顧媽媽身分，她笑說像回到20年前兼顧學業與工作的狀態，而當媽的工時是24小時不間斷、沒放假的，感嘆：「所以還是當媽媽的工時長一點。」

當年「我可能不會愛你」劇中，有一場林依晨飾演的「程又青」為突破自我剪下長髮的戲，因連戲上的困難，徐譽庭改寫了劇本，讓林依晨以假髮取代；這次「不」劇，林依晨真的一刀剪下近20公分的長髮，完全不心疼。