台劇「模仿犯」 登Netflix非英語榜亞軍

「模仿犯」由吳慷仁(中)主演，其他演員范少勳(左起)、姚淳耀、柯佳嬿、庹宗華(右起)、林心如、江宜蓉的死狀，一個比一個淒慘。(圖：Netflix提供)

由男星吳慷仁主演的Netflix 懸疑影集「模仿犯」引發廣大討論，該劇逼真呈現連續殺人命案屍體慘狀，包括斬首滾地、樹幹穿肚、鋼筆刺頸、菸灰缸爆頭、墜樓碎骨等，林心如 、黃河、范少勳、柯佳嬿等大咖爆出5大震撼畫面，一個比一個死狀淒慘，全劇共12人領便當。

「模仿犯」在Netflix全球非英語影集排行榜榮登第2名寶座，成為第一部進入Netflix全球影集排名前10的台灣劇集，而該劇成功打入國際，吳慷仁既興奮又感到欣慰，認為這樣的成績：「是對台劇種下基礎的種子，能被看見絕非偶然，未來一定能成為大樹。」

該劇解開連續殺人命案真相及找出幕後真兇，兇手犯案過程中的各種凌遲虐死畫面，網友討論度超高，除了連續殺人案牽涉的4條人命，包括「胡家姊弟」、TNB新聞台2名主播、「索多瑪」3人以及兇手國中同學，統統死於非命，全劇共12個角色領便當；其中以林心如遭兇手拿煙灰缸爆頭、庹宗華奔公園認屍頭顱滾地等場面最驚心動魄，寫實呈現犯人的兇殘手段，連吳慷仁以檢察官的視角再看一次，都直言「感覺又要哭了」。

劇中，柯佳嬿飾演的心理師 「允慧」先遭兇手砸頭，再拋下高樓，全身無一處完骨，且肝膽俱裂，她最近收到最多觀眾反饋的是關心她「頭痛不痛」，她笑說：「我很喜歡允慧最後的那場爆血戲，印象深刻是在大年初四拍的，當時還滿頭是血從地上爬起來，祝大家新年快樂。」