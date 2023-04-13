我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議

誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

「油麻菜籽」重映 蘇明明、萬仁牽手了

記者陳建嘉╱綜合報導
導演萬仁(左)前年摔傷復健走路不穩，終於願在公開場合牽老婆蘇明明。(記者李政龍╱攝影)
導演萬仁(左)前年摔傷復健走路不穩，終於願在公開場合牽老婆蘇明明。(記者李政龍╱攝影)

台灣經典電影「油麻菜籽」重映，導演萬仁與女主角蘇明明出席映後訪問，萬仁提到前年因跌倒意外受傷，造成頭蓋骨碎裂，「現在頭殼裡面一部分是鈦合金，雖然我在醫院沒有待很久，但花很長一段時間復健」。

蘇明明說當時與萬仁去泡溫泉，得知隔壁男性大眾池的丈夫緊急送醫後，趕緊到醫院簽署手術同意書，「醫生開了整整四小時手術，出來後第一句話就是跟我說，幸好送醫時間抓得剛剛好」，更說原本的狀況可能是「鬼門關前走一遭」。當時醫生告知萬仁至少要花兩年復健，目前狀況已回復得很好。

萬仁與蘇明明是多年好友，經過幾次合作後，才展開戀情，蘇明明羞認從一開始合作「油麻菜籽」後，雙方就培養出很好的信任基礎，她也感謝有這部電影，才對自己能成為演員這件事很有信心，「因為當時根本沒有劇本，我只看了原作小說，還得從一口氣從高中、大學演到出社會，到了現場就要演，只能靠與導演之間的彼此信任來完成」。

不過蘇明明也爆料萬仁原本從不在路上與她公開牽手，「最近我要帶他去散步，他現在走路不太穩，平衡感不好，才會牽我的手，我就跟他說以前都不牽我的手，現在才知道要牽」。

手術 導演 電影

上一則

孕期老公收「特殊服務」涉黃短信 周嬌怒斥：太無恥

下一則

李嘉欣大曬雪白美背 意外曝光內在中空

延伸閱讀

金馬名導頭蓋骨碎裂 靠愛妻照顧 「鬼門關前走一遭」

金馬名導頭蓋骨碎裂 靠愛妻照顧 「鬼門關前走一遭」
柯文哲在美批蔡政府製造不公 又拒與陸溝通

柯文哲在美批蔡政府製造不公 又拒與陸溝通
三把剪刀奪金馬獎最佳女配角 76歲陳秋燕話當年

三把剪刀奪金馬獎最佳女配角 76歲陳秋燕話當年
王童回顧展 陸小芬憶「看海的日子」難產戲險中風

王童回顧展 陸小芬憶「看海的日子」難產戲險中風

熱門新聞

「愛情而已」中，吳磊(右)周雨彤開啟浪漫約會。圖／愛奇藝國際站提供

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

2023-04-04 17:42
方中信年輕時相當帥氣。圖／摘自微博

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

2023-04-08 15:13
66歲的李坤城過世。圖／摘自臉書

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

2023-04-09 10:28
鍾楚紅（右）與江振誠開心合照。圖／摘自IG

63歲鍾楚紅超凍齡 名廚江振誠開心同框直呼女神

2023-04-10 13:31
鄭彩律9日才發文寫下「笑吧」。 圖／截自IG

26歲女星驚傳陳屍家中 2天前貼文讓人看了心酸

2023-04-11 15:29
荷莉貝瑞發布了正面全裸的最新清涼照。（取材自Instagram）

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

2023-04-09 04:00

超人氣

更多 >
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間