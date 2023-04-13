「油麻菜籽」重映 蘇明明、萬仁牽手了

導演萬仁(左)前年摔傷復健走路不穩，終於願在公開場合牽老婆蘇明明。(記者李政龍╱攝影)

台灣經典電影 「油麻菜籽」重映，導演 萬仁與女主角蘇明明出席映後訪問，萬仁提到前年因跌倒意外受傷，造成頭蓋骨碎裂，「現在頭殼裡面一部分是鈦合金，雖然我在醫院沒有待很久，但花很長一段時間復健」。

蘇明明說當時與萬仁去泡溫泉，得知隔壁男性大眾池的丈夫緊急送醫後，趕緊到醫院簽署手術 同意書，「醫生開了整整四小時手術，出來後第一句話就是跟我說，幸好送醫時間抓得剛剛好」，更說原本的狀況可能是「鬼門關前走一遭」。當時醫生告知萬仁至少要花兩年復健，目前狀況已回復得很好。

萬仁與蘇明明是多年好友，經過幾次合作後，才展開戀情，蘇明明羞認從一開始合作「油麻菜籽」後，雙方就培養出很好的信任基礎，她也感謝有這部電影，才對自己能成為演員這件事很有信心，「因為當時根本沒有劇本，我只看了原作小說，還得從一口氣從高中、大學演到出社會，到了現場就要演，只能靠與導演之間的彼此信任來完成」。

不過蘇明明也爆料萬仁原本從不在路上與她公開牽手，「最近我要帶他去散步，他現在走路不太穩，平衡感不好，才會牽我的手，我就跟他說以前都不牽我的手，現在才知道要牽」。