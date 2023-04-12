修杰楷樂享這項「男人的浪漫」 虧賈靜雯：次數太少

修杰楷形容與車友們互相吐槽是「男生的浪漫」。(圖:Women’s Health提供)

修杰楷接受「Women’s Health」雜誌訪問，分享近期熱愛的單車運動，與車友張孝全、王柏傑、楊祐寧等人邊騎邊吐槽、羞辱對方，笑稱是「男生的浪漫」；他也曾與老婆賈靜雯一起騎車，認為是夫妻可一起進行很好的運動，但虧老婆很少鍛鍊。

修杰楷透露，賈靜雯入手單車比他還早，「但騎的次數…比我少非常多！」提到夫妻曾一起騎車，「我記得是帶她去騎外雙溪的聖人瀑布，那邊平地比較多，一點點上坡而已非常適合初學者。我很鼓勵夫妻、情侶、朋友們能一起走出戶外，享受陽光、享受騎乘的樂趣！」

回憶剛開始接觸戶外單車的契機，修杰楷透露：「第一台車是我哥送我的，他有兩台一模一樣的車，原本的那台車尺寸小一點，所以他就問我要不要跟他一起騎，就這樣被推入坑。」加上身高跟哥哥差不多，修杰楷可說是無痛入門，基本配備都可共用。

修杰楷認為：「單車迷人之處，是能把一群人聚在一起。像是我們目前的車隊中，包含各行各業的朋友因為單車產生共通話題 ，開啟與人之間的交流。聊天範圍也從單車觸及到生活、工作、人生。」

修杰楷繼續表示：「騎單車是其次，大家反而期待的是騎完車後可以一起吃個早餐、喝杯咖啡 ，也可以一起去別的地方，從北到南、從南到北看世界。我覺得這個經驗很特別，大家不見得是同行、形形色色的人，卻能因為這個運動齊聚。很多團體運動會是這樣，但單車又能保有個人特色，從喜歡的配置、車款到穿著打扮，騎單車也是在玩一種品味 。」