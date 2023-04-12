茶飲店站穩新加坡 蕭敬騰開慶祝派對

蕭敬騰赴新加坡參與「署茗職茶 At Tea」店開幕2周年的慶祝派對。（圖：喜鵲娛樂提供）

台灣「金曲歌王」蕭敬騰 （老蕭）日前受邀赴新加坡 「紅星大獎 2023」擔任演出嘉賓及頒獎人，一連帶來「皮囊」、「王妃」、「只能想念你」及「好想對你說」4首歌曲，誠意滿滿。儘管台灣的飲料事業被傳快收光，老蕭此行仍以「蕭總」身分親自參與「署茗職茶 At Tea」新加坡5家店開幕兩周年的慶祝派對，並帶著新吉祥物「甜心兔」亮相，心情看似雨過天青。

闊別3年，老蕭提前飛抵新加坡練團彩排，他笑說一下機的第一個行程就是立馬和同事一起回味記憶中的美食 ，短短幾天嘗遍了黑胡椒蟹、炒粿條、綠蛋糕等道地美食，也抽空去觀賞他最愛的Jazz表演，一刻不得閒。

唱到「只能想念你」時，老蕭突然對台下觀眾喊道：「想念你們！」一句話難掩對大家的思念，接著他高歌「好想對你說」，突然又從吉他手身上接過吉他，展現帥氣的電吉他獨奏，許多歌迷紛紛敲碗許願老蕭能在新加坡舉辦演唱會，他也回應：「大家可以好好期待。」

儘管台灣茶飲事業因疫情影響，全台僅剩2家分店，但老蕭仍信心十足轉往海外另起爐灶，他化身店長現身慶祝派對與粉絲近距離互動，還大聲宣布「署茗職茶 At Tea」已於新加坡展店5間分店，茶飲事業版圖逐步轉向海外。