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夏于喬邊哭邊笑 同框阿妹表情怪

娛樂新聞組／綜合報導
夏于喬（右）「邊哭邊笑」與偶像張惠妹（左）合照。 （取材自臉書）
夏于喬（右）「邊哭邊笑」與偶像張惠妹（左）合照。 （取材自臉書）

台灣天后張惠妹（阿妹）正在高雄巨蛋舉辦10場「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」，眾多明星到場朝聖，女星夏于喬終於和阿妹合照，但心情實在太複雜，無法顧及表情管理「邊哭邊笑」，笑翻網友。

今日新聞報導，夏于喬11日在臉書發文，表示：「今天要和大家說一個哭笑不得的故事，這麼多年，看了這麼多場阿妹的演唱會，終於…第一次有機會近距離的看到本人了！」只是她見到偶像時，心情實在太複雜，「萬萬沒想到會這樣，當時我真的心裡好緊張，然後好開心，然後又好緊張，但又好開心，最後…我就好想哭，但覺得實在太丟臉了，千萬不能哭！和阿妹的第一張合照一定要笑，要非常開心又好看的合照…於是…就變成了這張照片！」

只見照片中的她，邊哭邊笑，她說，「怎麼會這樣…我唯一的合照…我真的完美詮釋了又哭又笑了！」但好不容易能與偶像合照，結果卻敗給表情管理，讓她傻眼直呼：「我現在才真的是哭笑不得啊！希望阿妹沒有被我嚇到，妳真的好棒，昨晚好想和妳說『有妳真好』，但實在太緊張，結果一個字都說不出來。」最後，她也希望未來若還有機會，一定會好好把握機會拍張美照。

張惠妹露出瓜子臉。（取材自Instagram）
張惠妹露出瓜子臉。（取材自Instagram）

貼文及照片曝光後，網友紛紛留言：「太太太可愛了妳」、「妳太可愛了啦」、「右邊到底是誰，認不出來了」、「哈哈哈，實在，太好笑了！真好，看到偶像，一定是得這樣的」，甚至釣出阿妹本尊：「看著看著我也哭了，親愛的妳太可愛了啦，愛妳！」夏于喬也激動回應：「我這一生值得了，謝謝你，有你真好，真的謝謝你！然後我要去哭一下了。」

另據本報系聯合報報導，阿妹趁著演出空檔走訪港都景點，11日下午在西子灣欣賞夕陽，興奮開直播與粉絲分享美景，卻險些發生「墜海意外」。

不過，因為直播透露出所在地，吸引不少粉絲聚集加上被路過民眾認出，阿妹先是親切地跟大家打招呼，接著趕緊結束直播離開。

張惠妹趁空檔到高雄西子灣欣賞夕陽。（取材自Instagram）
張惠妹趁空檔到高雄西子灣欣賞夕陽。（取材自Instagram）

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