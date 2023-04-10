周杰倫告網易所屬3公司 擅自抽獎贈新專輯、演唱會門票
因「不正當競爭糾紛」，據浙江法院網的開庭公告顯示，台灣藝人周杰倫及杰威爾音樂有限公司，近日起訴中國網路巨頭網易所屬的三家公司，案件將於本月17日開庭審理。有媒體引述知情人士稱，此次案由可能與網易去年未在授權情況下，擅自抽獎贈送周杰倫新專輯和演唱會門票有關。
據浙江法院網訊息，近日，廣州網易計算機系統有限公司、網易（杭州）網絡有限公司、杭州網易雷火科技有限公司新增一則開庭公告，案由為不正當競爭糾紛。
訊息顯示，原告方為周杰倫及杰威爾音樂有限公司，該案將於4月17日在浙江省杭州市濱江區人民法院開庭審理。
澎湃新聞報導引述知情人士說，周杰倫起訴網易三家公司，可能與先前網易旗下遊戲在未經周杰倫授權的情況下，擅自抽獎贈送周杰倫新專輯和演唱會門票有關。但截至目前，網易方面未對此事作出回應。
去年7月，杰威爾音樂官方微博曾對中國網路遊戲《天下 3》推出活動，贈送周杰倫新專輯《最偉大的作品》以及演唱會門票之事，發表聲明。
聲明指稱，「 本公司從未授權該款遊戲使用周杰倫之音樂作品，亦無授權其贈送周杰倫演唱會門票，該公司活動與杰威爾音樂無關，亦與周杰倫無關！並非官方授權的活動！」
聲明還表示，相關法律問題已委由律師依法處理。
事實上，由於網易旗下網易雲等音樂平台，一直未獲得周杰倫作品授權，所以相關歌曲無法在網易雲平台播放。另一方面，與杰威爾音樂簽約的騰訊，還曾在2019年起訴網易侵權周杰倫音樂。
當時，中國法院判決網易雲音樂賠償原告騰訊音樂經濟損失及制止侵權的合理開支，共計人民幣85萬元，被告方為杭州網易云音樂科技有限公司（網易云音樂）、杭州樂讀科技有限公司、廣州網易計算機系統有限公司。
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