「光露營就很忙了」小酌 林心如喝到斷片

林心如出席「光露營就很忙了」首映記者會。（記者吳致碩／攝影）

TVBS實境節目「光露營就很忙了」日前舉行首映記者會，總製作人林心如 帶領「華燈初上」卡司群楊謹華、劉品言、郭雪芙、謝瓊煖、謝欣穎、江宜蓉出席，眾人在節目中小酌談心，來賓鳳小岳爆料林心如喝到斷片，他本來和林心如約好送完小孩去他開的咖啡 店吃早餐，結果林心如完全忘了這回事，倒是老公霍建華替她赴約，林心如笑說：「但我真的沒叫他去，單純湊巧。」

鳳小岳出席「光露營就很忙了」首映記者會。（記者吳致碩／攝影）

記者會眾星一字排開，陣仗不小，林心如說露營的時候太開心，不小心喝多了酒，受邀當來賓的鳳小岳吐槽，本來和林心如講好錄影隔天送完小孩到他的咖啡廳一起吃早餐，「我傳訊息她沒回，結果是華哥(霍建華)送完小孩，來我店裡喝咖啡。」林心如則不好意思承認自己睡過頭，壓根就忘了和鳳小岳的約定。

不過眾人裡酒量最差的是江宜蓉，郭雪芙打趣說江宜蓉酒量差到一口就醉，且江宜蓉在節目還一度哭到不能自己，她說因為覺得自己受到姐姐們很多照顧，「覺得要離開大家很捨不得，所以就哭了。」林心如說本來不知道江宜蓉哭，「因為她是在節目後受訪時哭的，後來知道她哭，就跟傳染一樣，我們一個接著一個哭，大家哭成一團。」