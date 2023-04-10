我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍對台軍演 山東艦編隊參加、轟6K掛實彈

「滾滾紅塵」余老闆 港星吳耀漢逝世 享壽83歲

「光露營就很忙了」小酌 林心如喝到斷片

記者林怡秀​​／綜合報導​
林心如出席「光露營就很忙了」首映記者會。（記者吳致碩／攝影）
林心如出席「光露營就很忙了」首映記者會。（記者吳致碩／攝影）

TVBS實境節目「光露營就很忙了」日前舉行首映記者會，總製作人林心如帶領「華燈初上」卡司群楊謹華、劉品言、郭雪芙、謝瓊煖、謝欣穎、江宜蓉出席，眾人在節目中小酌談心，來賓鳳小岳爆料林心如喝到斷片，他本來和林心如約好送完小孩去他開的咖啡店吃早餐，結果林心如完全忘了這回事，倒是老公霍建華替她赴約，林心如笑說：「但我真的沒叫他去，單純湊巧。」

鳳小岳出席「光露營就很忙了」首映記者會。（記者吳致碩／攝影）
鳳小岳出席「光露營就很忙了」首映記者會。（記者吳致碩／攝影）

記者會眾星一字排開，陣仗不小，林心如說露營的時候太開心，不小心喝多了酒，受邀當來賓的鳳小岳吐槽，本來和林心如講好錄影隔天送完小孩到他的咖啡廳一起吃早餐，「我傳訊息她沒回，結果是華哥(霍建華)送完小孩，來我店裡喝咖啡。」林心如則不好意思承認自己睡過頭，壓根就忘了和鳳小岳的約定。

不過眾人裡酒量最差的是江宜蓉，郭雪芙打趣說江宜蓉酒量差到一口就醉，且江宜蓉在節目還一度哭到不能自己，她說因為覺得自己受到姐姐們很多照顧，「覺得要離開大家很捨不得，所以就哭了。」林心如說本來不知道江宜蓉哭，「因為她是在節目後受訪時哭的，後來知道她哭，就跟傳染一樣，我們一個接著一個哭，大家哭成一團。」

林心如 咖啡

上一則

拍戲工傷？成龍嘆：不能再打了 曝身體現況

下一則

「超級瑪利歐兄弟電影版」大賣 新舊版本互嗆

延伸閱讀

林心如「模仿」張雅琴 挨批演技不到位

林心如「模仿」張雅琴 挨批演技不到位
林心如「模仿犯」演主播遭批不到位 本尊張雅琴回應了

林心如「模仿犯」演主播遭批不到位 本尊張雅琴回應了
林心如出門必帶女兒的小毯子 楊謹華搬床墊去露營

林心如出門必帶女兒的小毯子 楊謹華搬床墊去露營
林心如Netflix「模仿犯」演技不到位？ 女主播指出2大關鍵

林心如Netflix「模仿犯」演技不到位？ 女主播指出2大關鍵

熱門新聞

「愛情而已」中，吳磊(右)周雨彤開啟浪漫約會。圖／愛奇藝國際站提供

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

2023-04-04 17:42
方中信年輕時相當帥氣。圖／摘自微博

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

2023-04-08 15:13
「做工的人 電影版」片中兒子一句「我是你跟媽媽啪啪啪來的」，讓觀眾拍案叫絕。圖／大慕影藝、華映娛樂提供

小孩問「為何爸媽啪啪啪」？「標準答案」萬人狂讚

2023-04-04 18:41
66歲的李坤城過世。圖／摘自臉書

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

2023-04-09 10:28
阿妹在高雄連開10場演唱會，粉絲驚見瘦成筆芯腿。圖／聲動娛樂提供

阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用

2023-04-02 14:33
荷莉貝瑞發布了正面全裸的最新清涼照。（取材自Instagram）

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

2023-04-09 04:00

超人氣

更多 >
李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」
史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉
影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現
免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案