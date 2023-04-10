搭元宇宙熱潮投資虛擬地產慘賠 林俊傑登上熱搜

林俊傑被爆去年跟上元宇宙熱潮，投資買下3塊虛擬地產，不料一夕慘虧91%。（取材自微博）

金曲歌王林俊傑將展開巡迴演唱會，他除了與友人合開咖啡店，去年還跟上元宇宙 熱潮，投資 12.3萬美元買下3塊虛擬地產，未料日前傳出平台成交價格暴跌，讓他一夕慘虧91%，登上微博 熱搜，他對此給出回應。

ETtoday引述陸媒中國證券報稱，林俊傑去年11月花了12.3萬美元在Decentraland投資買下3塊虛擬地產，該平台是目前最大的元宇宙地產銷售平台，不過平台近日成交中位數下跌近9成，而他的地產也縮水，價值只剩1萬美元。

雖然虧損對他來說應該不算大金額，仍掀起網友議論，更一度衝上熱搜榜單。消息曝光後，他本人於微博發聲，PO出手拿錢包的照片笑說：「聽說最近很多人想幫我理財！」網友則打趣：「不過丟了一個玩具而已，有什麼好說的」、「別理財，理我」、「JJ：要不是你們提醒，我都忘了那點錢」。

「林俊傑買虛擬地產浮虧91%#」日前登上熱搜話題，有博主直言：「2021年的時候就說了元宇宙就是徹頭徹尾的資本概念，基本粒子就是傻子和騙子，林俊傑這樣的巨星是有錢的，隨便虧都行，可是普通人呢，就徹頭徹尾的被割沒了！」