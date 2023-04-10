三把剪刀奪金馬獎最佳女配角 76歲陳秋燕話當年

陳秋燕（右）與女兒感情很好（圖：海鵬提供）

「油麻菜籽」40周年數位修復版即將在母親節 上映，飾演母親的陳秋燕，片中由年輕演到老。最令人津津樂道的是，戲裡三段不同階段重要轉折，竟然是由她用三把剪刀貫穿，更讓她一舉奪得金馬獎最佳女配角。

今年76歲的陳秋燕當年透過這三場剪刀戲展露精湛演技，一刀比一刀痛心疾首，讓她奠定影壇地位，至今仍引得廣大網友讚嘆演技，敲碗陳秋燕開課教導如何「剪」，因為沒有人剪得比她更好。尤其是在第二、第三場的剪刀戲中，陳秋燕和蘇明明飾演的母女，有非常精采的對手戲，雙方互動被視為銀幕經典，完美演繹古今中外的母女情結。

這三場環環相扣的剪刀戲，第一場發生在陳秋燕因丈夫( 柯一正飾）外遇，心碎的她一怒之下，將老公穿出去把妹的西裝用裁縫刀剪碎。妙的是，這場戲的點子居然來自於柯一正母親的真實經歷。

第二場的剪刀戲，是在飾演女兒的蘇明明考上北一女，和師大附中男友（庹宗華飾）交往，強烈控制欲的媽媽陳秋燕再度發揮占有性關愛，說是為了讓女兒好，讓她專心念書，竟拿起剪刀將蘇明明的頭髮，一刀刀剪成狗啃模樣，情書也撕得粉碎，讓她無法出門見人。

第三場剪刀戲，則是陳秋燕年老時，面對兒女長大後心中突如其來的無助感，剪刀成為她對家人逞強的唯一武器。已到適婚年齡的女兒因和男友約會晚歸，讓陳秋燕強烈的失落感湧上心頭，竟又拿起剪刀將家中盆景花朵全剪碎，還作式要自裁，怨嘆一生苦命，情緒勒索到最高點。

有趣的是，日前在數位修復版「油麻菜籽」邀請年輕觀眾欣賞的口碑測試場映時，陳秋燕透露：「其實這三場剪刀戲，都是小說中原本沒有，是萬仁導演 從朋友聽來的故事拍入電影中。」