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「包青天」導演蘇沅峯去世 「展昭」何家勁哀悼

記者楊起鳳／綜合報導​
導演蘇沅峰驚傳過世，「展昭」何家勁發文悼念。（取材自微博）
導演蘇沅峰驚傳過世，「展昭」何家勁發文悼念。（取材自微博）

1993年紅遍大街小巷的電視劇「包青天」導演蘇沅峰驚傳在上海家中過世，享壽60多歲，甚至病逝一周才被發現，曾合作的「展昭」何家勁和焦恩俊都悲慟發文悼念。

蘇沅峰是台灣知名導演，執導過的作品有「包青天」、「七俠五義」、「嘉慶君遊台灣」、「土地公土地婆」等，也是圈內知名的武術指導，早年還曾是林青霞的替身，也曾與女星周筱雲有過一段婚姻，後兩人離異。他的拍戲風格大膽勇於挑戰，為了作品全力以赴，近年來到大陸拍片，卻驚傳過世噩耗，據悉年僅60多歲，精采人生就此畫下句點。

導演蘇沅峰驚傳過世，「展昭」何家勁發文悼念。（取材自微博）
導演蘇沅峰驚傳過世，「展昭」何家勁發文悼念。（取材自微博）

男星何家勁今在微博難過發文：「唉，一位亦師亦友的好兄弟！峰哥！一路走好！他也說當年所有經典武術動作大部分都是蘇沅峰設計！而焦恩俊曾在「七俠五義」跟蘇沅峰合作，感慨說：「只因為有您，我才能演七五的展昭，如有來生，我們再一起創造更多的好戲。」

據知，蘇沅峯晚期多在大陸發展，拍不少神話劇，作品包括「劉海戲金蟾」和「天天有喜」，在湖南衛視獨家播出。

網友見此回應：「包青天貢獻了好多經典武打名場面。太可惜了。一路走好」、「蘇導一路走好。感恩帶給我們《包青天》裡，那麼精彩的武術動作」、「感謝蘇導的知遇之恩，一路走好」、「真的很感恩他能給焦叔一個機會，我們才能欣賞到這麼好的作品」。

導演 微博

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