遠距離戀愛趁虛而入 許光漢陷三角戀

「不能流淚的悲傷」，打造純愛新經典。（圖：華映提供）

「不能流淚的悲傷」由香港 新生代導演 唐家輝首執導演筒，集合蔡凡熙、何藍逗領銜主演，王耀慶、許光漢特別演出，柯淑勤、姚愛寗友情演出，打造純愛新經典。日前公布前導預告與正式海報。其中蔡凡熙和許光漢愛上同一個女孩，上演三角戀愛，展開愛情角力戰。

「不能流淚的悲傷」，打造純愛新經典。（圖：華映提供）

最癡情的男子漢蔡凡熙再一純愛鉅作，在「不能流淚的悲傷」癡癡愛著青梅竹馬何藍逗，因家庭因素不得已談起遠距離戀愛，以音寄情將愛戀告白留在錄音帶裡寄出，一句「如果我們不是距離那麼遠，該有多好？」點出內心最卑微脆弱的願望。

蔡凡熙表示漢聰（角色名）其實是很會隱藏自己的男生，來自單親家庭，需要獨立工作來照顧生病的媽媽，但他不希望被別人看到他內心的悲傷，因此都把自己隱藏起來，卻只有何藍逗飾演的心卉可以走進他的內心。

電影 中蔡凡熙與何藍逗兩人因為遠距離，久未見面且溝通不良，竟讓人氣十足的廣播社學長許光漢趁虛而入。當何藍逗受傷生病，蔡凡熙卻不在身邊，許光漢對她噓寒問暖，接送上下課，還近距離手把手教學廣播機器操作，盼能橫刀奪愛。

預告中何藍逗與蔡凡熙的爭吵台詞也帶出遠距離戀愛血淋淋的一面，「在我最需要你的時候，你在哪兒？」、「如果有一天，你把我弄丟了怎麼辦？」層層的阻礙橫跨在兩人中間，三人的情感將如何發展？

身為情敵的蔡凡熙與許光漢，被問及拍攝時有做什麼事情來培養爭風吃醋的情緒嗎？蔡凡熙透露兩人其實私下聊得還不錯，雖然對戲機會不多，但許光漢是一個很好聊天的對象。

許光漢則開玩笑說：「我覺得蔡凡熙很棒耶，很適合心卉（何藍逗飾），我就別介入他們兩個了！哈哈！」也分享他與蔡凡熙、何藍逗其實都是比較慢熟的人，培養感情花了比較久的時間，都快殺青了才可以互開對方玩笑，但跟他們合作真的很開心，他們都是很棒的演員。

女主角何藍逗則稱讚蔡凡熙是非常青春活潑的男孩子，許光漢則是很優雅，進出電梯時都會讓女士優先，非常紳士儒雅。