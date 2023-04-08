梁修身、梁正群 父子同劇飆戲藏洋蔥

梁修身(左)、梁正群父子難得合作，背後也藏洋蔥。(記者李政龍／攝影)

台灣資深導演 兼演員梁修身和兒子梁正群繼「媽，親一下」後時隔十多年再度以演員身分合作，在客家電視年度戲劇「暗夜微光」分飾同一角色。

梁修身透露，梁正群當初跟老婆透露接拍原因是「這可能是我最後一次跟爸爸同台」，當場讓老婆淚崩，沒想到此話一出，讓一旁的女星蔡亘晏也噴淚。

戲中梁正群飾演梁修身的年輕時期，雖演同部劇，卻幾乎沒對到戲，梁正群只出現在父親失智 的時空裡，同框數十秒。

梁修身好奇問兒子，是否跟媽媽說了「這可能是我們父子最後一次合作」？梁正群哽咽表白：「以前我們合作我才30多，那時才剛當演員，我今年都45歲了，現在爸爸白髮蒼蒼，我自己鬍子也白了，真的覺得是一個很難得的機會，雖然不會對到戲，但可以在同一個劇組是多麼幸運的事情，這兩年感覺很多東西從我身邊溜走，就覺得很多事情要珍惜。」

梁修身在劇中飾演失智者，他說演了之後也開始注意自己的身體，孩子回家時他也會關心孩子要注意安全，還被老婆嫌囉嗦。梁修身一講完，身旁的女星蔡亘晏當場噴淚，她有感而發，因為平常老公黃健瑋很囉唆，「聽梁導講完才知道他的擔憂其實藏了很多愛在裡面。」