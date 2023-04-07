林青霞影壇成就登峰造極 轉進文壇繼續灌輸正能量

林青霞（中）在香港大學榮譽博士學位頒贈典禮上，依舊是最閃亮的焦點。（讀者提供）

從台灣影壇文藝片女王，再轉進香港 影壇後以武俠電影 再創事業高峰的林青霞，日前接受香港大學頒發名譽博士學位，特別由研究張愛玲卓然有成的比較文學系黃心村教授撰寫讚詞，由中山大學中文系林崢副教授翻譯成中文，黃心村推崇林青霞不只是電影史上的傳奇，近來將過往榮華置諸身後，華麗轉身，踏入了一個嶄新的創造性表達領域，為傳奇人生再奏第2樂章。

林青霞前半段的演藝生涯，黃心村盛讚，她的名字就等於台灣「愛情文藝片」的代名詞，若在那時息影，也足以在華語電影史上留下璀璨的一頁，然而她永遠在尋求重塑自我形象的契機，因而在香港電影最生機蓬勃、創意充沛的1980、90年代，靠著雌雄難辨、英氣逼人的「東方不敗」達到銀幕生涯的巔峰。

在黃心村的眼中，雖然林青霞從影數十年收穫了無數讚譽和獎座的肯定，她的華彩人生第2個篇章才剛剛開啟，所以要談「終身成就」為時尚 早。她成功轉型成為散文作家，「窗裡窗外」、「雲來雲去」、「鏡裡鏡外」、「青霞小品」，一連4本書令影壇傳奇成功的以新銳散文家形象登上新紀元的文化舞台。