炎亞綸今年15支代言 靠「衛生紙省錢法」擁2棟房子

炎亞綸7日出席一日店長活動。（記者梅衍儂／攝影）

炎亞綸身為廣告寵兒，今年上半年已有15支代言，粗估4500萬台幣（約147萬美元）入袋，他現在擁有兩棟房子，每月最大的開銷就是20多萬台幣的貸款 ，但懂得精打細算的他有自己的省錢妙招，光是買衛生紙就會貨比三家，用計算機精算每張多少錢，理財相當有一套。

炎亞綸今（7）出席美妝品牌一日店長活動，被虧最近代言多多，身為當紅廣告炸子雞，代言費有無調漲？他笑說：「沒有啦，後疫情 時代還是跟大家合作開心最重要。」

他孝順出名，為已退休 的兩老購入預售屋，前幾天爸爸生日，他當孝子陪吃飯，但沒送禮物和紅包，他笑道：「我們需要成本控管！」

兩棟房子都在他名下，但他其實理財起步晚，出道早年都是媽媽在管理收入，他28歲時要求拿回財政大權，「我跟我媽說，萬一哪天你不在了，我會沒辦法理解自己的財務狀況。」他話說得直白，難道不怕被媽媽打？他大笑：「會！我媽就說『幹嘛一直提錢，是不是不想養我們了』？」

他拿回實權後，向銀行業朋友請教，開始學買基金、定存，最近銀行升息，他每月房貸至少多5千元台幣，為了節省開銷，他購物會加入商家會員，能省就省。